BEZ LADU A SKLADU OSLÁVIA 35 ROKOV KONCERTAMI V ČESKU A NA SLOVENSKU

V takmer dvojhodinovom koncerte zahrajú aj viaceré piesne, ktoré naposledy zazneli naživo aj pred vyše 25 rokmi ako Xmetov či Sociologický prieskum a pred koncertami bude projekcia ich vystúpenia na festivale Dotyky a spojenia v roku 1987.

Bez ladu a skladu vznikli v roku 1985. Už o rok neskôr odohrali koncert na pražskom Rockfeste 86 a odvtedy hrávali prevažne po českých alternatívnych kluboch a festivaloch. Pamätnými koncertami do roku 89 boli napríklad koncert na festivale v Lipnici 88 po prejave Václava Havla či slovenské festivaly Čertovo kolo 87 a 88 (akási predzvesť multimediálnych festivalov, ktoré začali vznikať v deväťdesiatych rokoch). Do roku 1989 mala skupina viacero problémov s oficiálnou mocou, po nežnej revolúcii začala vydávať CD a hrávať okrem Československa aj v západnej Európe. Denník New York Times ich v roku 2009 zaradil medzi „skupiny, ktoré prispeli k pádu železnej opony“.

Lístky si môžete kúpiť cez predajné kanály jednotlivých klubov.