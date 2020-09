Divadlo Astorka uvádza premiéru inscenácie Pohľad z mosta

Bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 vstupuje do svojej 31. sezóny premiérou hry Arthura Millera Pohľad z mosta, ktorú mali pôvodne uviesť v marci. V réžii Ondreja Spišáka sa predstavia Vlado Černý, Miroslav Noga, Anna Šišková, Anna Jakab Rakovská/Sarah Arató a. h., Marián Miezga a Pavol Šimun.



"V Astorke sa snažíme robiť divadelné hry aj z klasickej literatúry, kam už Arthur Miller patrí, a pozerať sa na ne iným spôsobom, u nás to voláme Astorka inak, čo je vlastne odkaz starého Divadla Korzo, kde sa snažili robiť klasiku aj súčasné veci svojským, odlišným spôsobom, než sa vtedy bežne hralo," komentovala pre TASR výber titulu dramaturgička Andrea Dömeová. K inscenovaniu divadelnej hry jedného z najvýznamnejších svetových dramatikov, nositeľa mnohých prestížnych ocenení za literatúru a drámu, ďalej dodala: "Táto hra je zaujímavá z viacerých dôvodov, dva sú dominantné - popri súkromnej, partnerskej línii hlavných postáv je tu línia ilegálnych imigrantov a postoj domácich k nim," dodala k titulu, ktorý preložil Miloš Ruppeldt. Scénu navrhol Fero Lipták, kostýmy Katarína Hollá. Autorkou hudby je Ľubica Čekovská.



Pohľad z mosta, príbeh o osudovej láske hlavného hrdinu k mladučkej neteri, sa odohráva v Brooklyne v 50. rokoch minulého storočia, v prostredí, ktoré a priori nenávidí prisťahovalcov a inakosť každého druhu. "Sú to otvorené rany našej spoločnosti, ktorá sa hlási ku kresťanskej morálke a humanizmu," dodávajú tvorcovia inscenácie, ktorá mala byť súčasťou jubilejnej 30. sezóny Astorky, čo zmaril nový koronavírus.

Miller hru napísal, podobne ako viaceré svoje práce, na základe skutočných udalostí. Kým v Po páde sa umeleckou formou vyrovnáva so vzťahom k herečke Marilyn Monroe, v Pohľade z mosta, ako sám priznáva v autobiografii, zobrazuje partnerské vzťahy a bezhraničnú lásku v rámci rodinných vzťahov - v rodine dramatickej postavy Eddieho Carboneho, ktorého predkovia prišli do USA zo Sicílie pred mnohými rokmi.



Eddieho (Miroslav Noga) náklonnosť k mladej neteri Catherine (Anna Jakab Rakovská/ Sarah Arató a. h.) zhoršuje manželské spolužitie s Beatrice (Anna Šišková) a situácia sa vyhrotí po príchode ďalších príbuzných z Talianska, ktorí po ilegálnom príchode tajne bývajú v Eddieho byte. Právo USA sa tu stretáva s právom krajiny prisťahovalcov, kde sa za zradu platí životom a stratou cti.



Príbeh je podaný z pohľadu newyorského právnika Alfieriho, ktorého stvárňuje herec a riaditeľ Divadla Astorka Korzo '90 Vlado Černý. Jeho vstupovanie do deja evokuje funkciu antického chóru, kriticky komentuje dianie a stáva sa aj jeho súčasťou, ako zaujatý poslucháč Eddieho problémov i poradca pri právnom probléme rodiny. "Vlny prisťahovalectva v rokoch predtým, v rokoch terajších a v rokoch budúcich je obrovská téma. Málokedy si uvedomujeme, že tí ľudia nie sú len ekonomickí prisťahovalci, ale sú to ozaj ľudia, ktorí žijú na hrane života a smrti," konštatoval Černý. K hre dodal, že rieši presne predsudky, ktoré prežívala americká spoločnosť, o ktorej písal Arthur Miller, voči svojim prisťahovalcom. "Keď to porovnáme s dneškom, je to apelácia na to, aby sme nemali tie predsudky, aby sme vždy brali individuality, prečo prišli, prečo chcú ísť... Hlavne si myslím, že im treba byť nápomocní, v každom prípade," uzavrel.

Premiéra sa uskutoční v stredu 16. septembra.

Foto: Ctibor Bachratý/DAK ´90