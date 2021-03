Bez odolných plastov by na nás nebezpečenstvo číhalo na každom rohu

Vonkajší plášť akumulátorových nožníc a ďalších nástrojov je odolný a bezpečný vďaka špeciálnym plastom LANXESS, ktoré sú dostatočne tenké napriek vysokému podielu sklených vlákien



Tenké plasty od spoločnosti LANXESS umožňujú aj jednoduchšiu manipuláciu aj prepravu nástrojov





Nízka hmotnosť zlepšuje manipuláciu aj prepravu výrobkov

Odolnosť voči nárazom

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v odolných plastoch

8.3.2021 (Webnoviny.sk) -Kvalitné a ľahké elektrické náradie je dnes normou. Aby to tak bolo, musia sa na výrobu týchto nástrojov používať na mieru vyvíjané vysoko odolné plasty. Akumulátorové nožnice na plech SCV 18 LTX BL 1.6 a prestrihovače NIV 18 LTX BL 1.6 od spoločnosti Metabo sú toho dokonalým príkladom.Výrobca profesionálneho elektrického náradia so sídlom v Nürtingene pridal tieto zariadenia do svojej ponuky akumulátorových nástrojov, ktoré sú určené na rezanie. "Obal puzdra, horný a dolný plášť obidvoch batérií sú vyrobené z našich polyamidových 6 Durethan materiálov. Tieto vstrekovacie zmesi umožňujú výrobu zložitých, kompaktných a vysoko funkčných dielov plastového obalu tak, aby mali čo najnižšiu hmotnosť, a zároveň boli odolné pre každodenné úlohy. Taktiež spĺňajú aj kritéria atraktívneho vzhľadu," vysvetľuje Bernhard Stoll, expert na využitie plastov v elektrických súčiastkach v spoločnosti LANXESS.Napríklad čierna horná schránka 18V batérie je vyrobená z Durethanu BKV50H2.0EF, prietokovo optimalizovaného polyamidu 6 s 50% podielom sklených vlákien. "Výhodou nášho vysoko vystuženého materiálu je jeho tekutosť, ktorá umožňuje vznik veľmi tenkých stien aj napriek vysokému podielu sklených vlákien. Vynikajúce mechanické vlastnosti zmesi, ako sú tuhosť a pevnosť, taktiež zostávajú do veľkej miery neovplyvnené vlhkosťou," vysvetľuje Stoll. Vďaka nízkej hmotnosti sa s náradím ľahko manipuluje a jednoducho sa preváža.Spodný plášť batérie je upravený produktom LANXESS Durethan BKV30Q. Naopak tenké a vysoko priľnavé súčasti obalu daného zariadenia, sú vyrobené z nárazuvzdorného modifikovaného Durethanu BKV130CS. Aj napriek viac než 30% vystuženiu sklenenými vláknami, má tento kopolyamid 6 vo výsledku bezchybný povrch. Na nástrojoch je použitá špeciálna zelená a výrazná červená farba, ktoré sú charakteristické pre značku Metabo.Zmes sa rovnako ako ostatné materiály vyznačuje vysokou tuhosťou v širokom teplotnom rozmedzí. "Vďaka tomu sú povrchové časti nástrojov odolné voči nárazom, čo potvrdili aj testy," hovorí Bernhard Stoll.Či už na streche alebo fasáde, v sanitárnom a kúrenárskom sektore alebo vo ventilačných a klimatizačných technológiách, sú to práve akumulátorové nožnice a ďalšie nástroje, ktoré zjednodušujú každodennú prácu. Klampiari môžu napríklad tieto nástroje používať na opracovanie plechov v komínoch priamo na mieste. V rezaní plochých plechov excelujú akumulátorové nožnice na plech SCV 18 LTX BL 1.6, prestrihovače NIV 18 LTX BL 1.6 zasa v manipulácii s vlnitými lichobežníkovými plechmi. Rezanie prebieha bez odlietajúcich iskier. To všetko prispieva k bezpečnej práci.Ďalšie informácie o nových nástrojoch na rezanie nájdete na www.metabo.de . Podrobnosti o produktoch, vývoji, technológiách a službách série Durethan nájdete na www.durethan.de Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2019 dosiahol obrat 6,8 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 400 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis