Očkovacia stratégia sa mení. Kto sa môže hlásiť, akú vakcínu proti COVID-19 dostane a ďalšie praktické rady

Minister Marek Krajčí (OĽaNO) v utorok 2. marca oznámil, že sa bude znova očkovať už len podľa veku a žiadne profesie nebudú „zvýhodnené“.

Dá sa povedať, že vláda sa pôvodnej národnej očkovacej stratégie veľmi nedrží. Od januára prešla viacerými zmenami, pričom niektoré z nich kritizoval dokonca aj sám premiér Igor Matovič, ktorý doteraz ministra zdravotníctva v jeho rozhodnutiach vždy podporil.

Dôvodom Krajčího rozhodnutia môže byť aj zlá epidemiologická situácia, takmer v rámci všetkých sledovaných faktorov sa z týždňa na týždeň zhoršuje. Viazne tiež tempo očkovania.

Ako očkujeme

K 2. marcu bolo na Slovensko dodaných 410 670 vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech, 45 600 vakcín od spoločnosti Moderna, 136 800 vakcín od firmy AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou a 200-tisíc ruských vakcín Sputnik V.

K tomu istému dňu bolo zaočkovaných spolu 458 108 ľudí, pričom druhú dávku očkovacej látky dostalo 142 551 z nich. Aj keď by sme mohli byť v očkovaní efektívnejší, ako ukazuje graf z ourworlindata.org, v porovnaní zo svetom sme na tom pomerne dobre.

Percentuálny počet zaočkovaných na 100 obyvateľov vo vybraných štátoch sveta Foto: ourworldindata.org

Zmena vekových kategórií

Doteraz sa okrem starších ročníkov mohli očkovať aj učitelia a opatrovatelia ťažko zdravotne postihnutých, ďalej tiež predavači, vodiči hromadnej dopravy a taxikári. To už po novom neplatí, rozhoduje iba ročník narodenia.

Vyššie vymenované profesie boli očkované britskou vakcínou, nakoľko sa očkovacia látka od AstraZeneca odporúčala podávať len ľuďom do 55 rokov, aj tu však nastáva zmena. Ministerstvo deklaruje, že vakcína od AstraZeneca je bezpečná a účinná aj u ľudí nad 55 rokov.

Rezort zdravotníctva vysvetľuje, že najväčšie množstvo údajov z klinických skúšok britskej vakcíny totiž pochádzalo od ľudí vo veku od 18 do 55 rokov, a preto si niektoré krajiny v rámci svojich očkovacích stratégii stanovili vekovú hranicu.

„V súčasnosti máme oveľa viac údajov o účinnosti vakcíny aj u starších ľudí a vakcína dosahuje aj u tejto populácie veľmi dobré výsledky. Mnohé štúdie pochádzajú z Veľkej Británie, ktorá vakcínou od AstraZeneca očkuje aj najstaršiu populáciu,“ dôvodí ministerstvo.

Koho budú čím očkovať

Očkovať sa vakcínou od AstraZeneca už preto od pondelka budú môcť aj ľudia vo veku od 60 do 70 rokov, pričom pôvodne minister Krajčí odporúčal, aby sa predtým poradili s lekárom, teraz však už takéto odporúčanie v pokynoch nie je.

Vakcína od firiem Pfizer a Moderna sa doteraz podávala vekovej kategórii do 75 rokov, od pondelka sa touto očkovacou látkou už budú môcť vakcinovať aj ľudia nad 70 rokov.

Ako sa prihlásiť

Na očkovanie sa v súčasnosti treba registrovať cez portál korona.gov.sk. Vybrať si konkrétne očkovacie miesto, termín očkovania a vyplniť základné údaje ako vek, trvalý pobyt, zdravotná poisťovňa a kontaktné údaje.

Uplynulý víkend ukázal, že prihlásiť sa na očkovanie môže byť však problém. Termíny vo všetkých krajoch totiž mizli enormne rýchlo. Ministerstvo sľubuje, že počas týždňa sa situácia zlepší.

„Pondelok a utorok vo večerných hodinách bude postupne pribúdať 29 700 nových termínov na očkovanie vakcínou od spoločnosti Pfizer pre ľudí starších ako 70 rokov,“ sľubuje rezort na sociálnej sieti.

V stredu alebo štvrtok, opäť vo večerných hodinách, by malo postupne pribudnúť minimálne aj 30-tisíc nových termínov na očkovanie vakcínou od AstraZeneca pre ľudí vo veku 60 až 70 rokov. Ministerstvo uvádza, že pracujú na zlepšeniach.

„Očkovacie termíny sa otvárajú tak, aby každá jedna dostupná dávka vakcíny nebola uložená v sklade, ale aby bola v čo najkratšom čase podaná ľuďom, pretože len rýchla vakcinácia pomôže ochrániť tých najohrozenejších,“ vysvetlila hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Podľa ministerstva Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) pracuje na zmenách registračného formulára. Okrem toho, že by mali viesť k jednoduchšiemu registrovaniu na očkovanie, do týždňa by mali upraviť systém tak, aby sa na vakcináciu mohol prihlásiť každý.

Vytvoril by sa tak akýsi poradovník. Podľa toho, ako by prichádzali na Slovensko vakcíny, by dostávali podľa veku ľudia pozvánky na očkovanie s konkrétnym termínom a miestom očkovania.

Kde sa môžem očkovať

Miesto očkovania si môžete zvoliť sami podľa toho, či preferujete miesto bydliska alebo ste ochotní vycestovať aj do vzdialenejšieho očkovacieho centra. Na Slovensku sa momentálne očkuje v každom okrese.

Ak chcete urýchliť celý očkovací proces, na stránke NCZI sú zverejnené dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť, vytlačiť a vopred vyplniť. Ide o Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní a tiež dotazník týkajúci sa ochorení očkovaného.

Čo robiť po zaočkovaní

O zaočkovaní treba informovať vášho všeobecného lekára. Ukážte mu alebo zašlite kópiu záznamového lístka o očkovaní. Ak by sa u vás vyskytli vedľajšie účinky, bude tak vedieť správne ich posúdiť a poradiť.

Po podaní prvej dávky vakcíny treba naďalej dodržiavať ochranné opatrenia a chrániť sa pred prípadnou nákazou. Po prvej vakcíne sa totiž v tele ešte nevytvorí dostatok protilátok. Dva dni po očkovaní sa neodporúča nadmerná fyzická aktivita a požívanie alkoholu.

Ak vás po zaočkovaní veľmi bolí ruka alebo je slabá, vhodné je vyhnúť sa zdvíhaniu ťažkých vecí.

Kedy sa radšej neočkovať

Ak sa človek necíti dobre, je lepšie vakcináciu preobjednať, kým sa zdravotný stav nezlepší. Všeobecne platí, že očkovať sa nemá pri horúčke alebo iných prejavoch akútnej infekcie. Očkovania by ste sa nemali zúčastniť ani vtedy, ak ste v domácej izolácii alebo karanténe.

Negatívny test nie je podmienkou vakcinácie. Ak však pred očkovaním dobrovoľne absolvujete testovanie s pozitívnym výsledkom, očkovať sa môžete najskôr o 90 dní.

Očkovanie by rozhodne mali konzultovať so svojím lekárom alergici, ľudia s oslabenou imunitou a užívajúci kortikosteroidy a onkologickí pacienti. Po spustení ďalších fáz očkovania aj tehotné a dojčiace ženy.