Bez opatrení na naštartovanie dopytu sa ani hotelieri nevyhnú prepúšťaniu zamestnancov

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) upozorňuje, že prvá pomoc vládnej koalície podnikateľom v súčasnej situácii nezabráni prepúšťaniu v cestovnom ruchu. Chýbajú podľa nej konkrétne náležitosti a spôsoby ich uplatňovania, na základe ktorých by bolo možné určiť, do akej miery pomôžu tomuto sektoru."Ak budú opatrenia pre nákazu pokračovať dlhšie ako dva mesiace a nebudú prijaté opatrenia na naštartovanie dopytu, vývoj zamestnanosti v cestovnom ruchu, najmä v hoteloch a reštauráciách, bude neudržateľný a nebude sa dať vyhnúť prepúšťaniu," informoval v pondelok prezident AHRS Tomáš Ondrčka.AHRS preto žiada, aby vláda začala hľadať aj také riešenia, ktoré pomôžu naštartovať dopyt po službách cestovného ruchu a z hľadiska dlhodobého poklesu dopytu účinne zabránia prepúšťaniu."Hotely a reštaurácie, čiže základné služby cestovného ruchu, sú nariadením vlády zatvorené už dva týždne. V praxi to znamená, že 100 percent ubytovacích zariadení a viac ako 90 % stravovacích zariadení nemá žiadne príjmy," informoval v pondelok prezident AHRS Tomáš Ondrčka.Asociácia očakáva, že opatrenia proti šíreniu nákazy koronavírusu, vzhľadom na nepriaznivý vývoj šírenia ochorenia, potrvajú ešte niekoľko týždňov. Všetky náklady pritom zostali na pleciach podnikateľov."Výpadok tržieb v službách cestovného ruchu sa totiž nedá nahradiť. V tomto prípade nie je možné tvrdiť, že pôjde o odloženú spotrebu. Hotely a reštaurácie predávajú služby, ktoré nemajú komu poskytovať," uviedol Ondrčka.Nemožno podľa neho očakávať, že po skončení opatrení budú ľudia vo zvýšenej miere využívať služby reštaurácií, hotelov či iných služieb cestovného ruchu. Práve naopak, očakáva sa pomalý nábeh dopytu.Podľa prieskumov AHRS očakávaný výpadok v tržbách za ubytovacie a stravovacie služby bude v porovnaní s rokom 2019 až 52 %, čo vo finančnom vyjadrení znamená prepad tržieb o viac ako 566 miliónov eur. Priamo ohrozených je tak až 63 % zamestnancov v ubytovacích a stravovacích službách, čo znamená takmer 68-tisíc zamestnancov."Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska predpokladá, že v tomto roku zaznamenáme pokles dopytu zo strany domácich návštevníkov o 50 % a v prípade zahraničných návštevníkov o takmer 60 %. V porovnaní s rokom 2019 to bude predstavovať pokles o takmer 9,5 milióna prenocovaní," poznamenal Ondrčka.