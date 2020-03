Decodom ohlásil hromadné prepúšťanie, o prácu príde 903 zamestnancov

Celozávodná dovolenka

Vládne opatrenia nestačia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský výrobca nábytku Decodom ohlásil hromadné prepúšťanie až 903 z 1170 zamestnancov. Vládou oznámené ekonomické opatrenia sú totiž podľa firmy nedostatočné. Od 16. marca musel Decodom na základe rozhodnutia vlády zatvoriť všetkých 17 svojich maloobchodných predajní na Slovensku.Podstatné je však to, že k zatvoreniu predajní prišlo aj u obchodných partnerov na území Slovenska, Česka, Rakúska a Nemecka, ktoré sa predpokladá na dlhšie obdobie, podľa súčasných vedomostí, minimálne na jeden mesiac, uviedla firma v správe, ktorú v pondelok poskytla agentúre SITA.V snahe zachrániť spoločnosť po dohode so základnou organizáciou Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA prešiel Decodom z celozávodnej dovolenky k úprave miezd na 60 % pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.Zamestnanci s priemernou mzdou nižšou ako 900 eur dostanú po dohode s odbormi náhradu mzdy až vo výške 70 % priemernej mzdy, informovala firma.„Tieto opatrenia nestačia. Verili sme, že nová vláda rýchlo prijme opatrenia, ktoré v kombinácii s našimi citlivými krokmi pomôžu udržať prácu čo najväčšiemu počtu zamestnancov. Žiaľ, nestalo sa tak," uviedol konateľ spoločnosti Decodom Vladimír Šrámek."Pri našich takmer dvojmiliónových mesačných osobných nákladoch na zamestnancov je 200 000 eur ekonomickej pomoci absolútne nedostatočných a nič nerieši. S poľutovaním sme museli oznámiť hromadné prepúšťanie väčšiny zamestnancov príslušnému Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí so sídlom v Topoľčanoch. Decodom musí prežiť a pokračovať v tradícii výroby a predaja nábytku. Pevne veríme, že krízová situácia spojená s novým koronavírusom bude čo najskôr minulosťou a my vrátime našim kvalitným ľuďom opäť prácu,“ dodal konateľ Decodomu.