Bez pečene telo nedokáže fungovať, detoxikácia nemusí stačiť na jej vyliečenie

Pečeň Slovákov ohrozuje stukovatenie

Čo keď pečeň nefunguje?

Pečeň je schopná regenerácie, detoxikácia však nemusí stačiť

Pomôžu aj fosfolipidy

19.10.2023 (SITA.sk) -Pečeň je dôležitý orgán, ktorý v tele plní viacero životne dôležitých funkcií. Zabezpečuje detoxikáciu, keďže filtruje a odstraňuje toxíny, lieky a škodlivé látky z krvi. Pomáha metabolizovať tuky, bielkoviny a sacharidy, premieňa glukózu na glykogén, ktorý skladuje a produkuje aj žlč, ktorá je nápomocná pri trávení. Uchováva tiež dôležité živiny, ako sú vitamíny a minerály a uvoľňuje ich podľa potreby tela. Pomáha aj regulovať hladinu cukru v krvi, krvný tlak a cholesterol. Bez pečene teda naše telo nedokáže fungovať."Pečeň hrá dôležitú úlohu v tráviacom trakte tým, že tvorí žlč, ktorá pomáha štiepiť tuky a pomáha ich aj emulgovať, vďaka čomu sú ľahšie stráviteľné. Žlč sa hromadí v žlčníku a v prípade potreby sa uvoľňuje do tenkého čreva. Pečeň tiež hrá hlavnú úlohu pri metabolizme živín a toxínov a produkuje mnoho dôležitých bielkovín, ako je napr. albumín alebo rôzne faktory krvnej zrážanlivosti. Okrem toho pečeň pomáha regulovať hladinu cukru v krvi, ukladá vitamíny a minerály a pomáha aj pri tvorbe niektorých hormónov," povedal gastroenteológ a autor kníh Zdravé črevo a trávenie a Zdravie bez liekov - doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH.Na zdravie pečene vplýva najmä náš životný štýl, ale aj niektoré ochorenia či lieky. Čoraz častejšie sa v našej populácii vyskytuje nealkoholové stukovatenie pečene známe pod skratkou NAFLD. Pri steatóze sa v pečeni hromadí abnormálne množstvo tuku, čo môže viesť k zápalu a poškodeniu pečene. Lekár ju väčšinou odhalí len náhodou, môže pritom v niektorých prípadoch skončiť až cirhózou."Je rozdiel v stukovatení pečene u ľudí, ktorí pijú a nepijú alkohol. Tukové ochorenie pečene sa bežne delí na dva typy. Na alkoholické stukovatenie pečene a nealkoholické stukovatenie pečene. Alkoholické stukovatenie pečene je spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu, čo môže viesť k hromadeniu tuku v pečeni. To môže prejsť do vážnejšieho poškodenia pečene, ako je alkoholická hepatitída a cirhóza.Nealkoholické stukovatenie pečene nie je spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu, ale skôr inými faktormi, ako sú obezita, inzulínová rezistencia a vysoká hladina tukov v krvi. Nealkoholické stukovatenie pečene môže tiež progredovať do závažnejšieho poškodenia pečene, ako je nealkoholická steatohepatitída a cirhóza," vysvetlil doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH.Pripomenul, že aj keď sa pri oboch typoch stukovatenia hromadí tuk v pečeni, ich základné príčiny sú odlišné a vyžadujú si preto rôzne prístupy k liečbe a manažmentu.Keď je pečeň chorá, ovplyvňuje to niekoľko dôležitých funkcií tela, upozorňuje doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH. Pečeň pomáha odstraňovať toxíny a odpadové látky z tela. Ak nefunguje správne, môžu sa hromadiť a spôsobiť celý rad problémov. Narušiť sa tiež môže metabolizmus sacharidov, bielkovín a tukov.Pečeň produkuje žlč, ktorá pomáha rozkladať tuky. Keď je pečeň chorá, môže to spôsobiť problémy trávením. Zdravá pečeň je dôležitá pre zrážanie krvi, keďže sa v nej tvorí niekoľko bielkovín potrebných na zrážanie krvi. Keď je pečeň chorá, nemusia sa vytvárať, čím sa zvyšuje riziko krvácania.Pečeň tiež hrá úlohu pri regulácii hormónov v tele. Keď nefunguje správne, hladiny hormónov sa môžu stať nevyváženými, čo môže viesť k rôznym príznakom.Pečeň je orgán, ktorý je schopný rýchlej regenerácie vďaka svojej jedinečnej štruktúre a funkciám. Nevie sa však regenerovať donekonečna."Skladá sa zo špecializovaných buniek nazývané hepatocyty, ktoré majú schopnosť sa v prípade potreby deliť a regenerovať. Je to nevyhnutné, pretože pečeň je zodpovedná za spracovanie a detoxikáciu rôznych látok, ktoré vstupujú do tela, vrátane liekov, alkoholu a toxínov. Okrem toho pečeň tiež produkuje dôležité bielkoviny, ako je albumín a faktory zrážanlivosti, a ukladá glukózu ako glykogén," uviedol doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH.Priblížil, že pečeň je veľký orgán, ktorý má vysokú rezervnú kapacitu. To znamená, že aj keď je poškodená alebo odstránená veľká časť pečene, zvyšná časť môže kompenzovať takúto stratu. "Okrem iného má aj jedinečnú štruktúru, ktorá jej umožňuje rýchlu regeneráciu. Skladá sa totiž z tisícov malých funkčných jednotiek nazývaných lalôčiky-lobuli. Každý lalok má centrálnu žilu a vetvy pečeňovej artérie a žlčovodu. To umožňuje, aby sa jednotlivé laloky pečene regenerovali nezávisle od seba," doplnil odborník.Upozornil však, že v prípade vážne poškodenej či chorej pečene len detoxikácia nemusí stačiť na vyliečenie. Priblížil, že si to môže vyžadovať užívanie liekov, zmenu životného štýlu a niekedy aj chirurgické zákroky, ktoré sa používajú na riešenie základnej príčiny a na podporu hojenia pečene. Odporúča preto poradiť sa s hepatológom alebo gastroenterológom o vhodnom pláne liečby pre každého jednotlivca s "chorou pečeňou".Pri stukovatenej pečeni bývajú dôležité režimové opatrenia. Pomôcť jej môžeme tiež fosfolipidmi, ktoré obsahuje aj voľnopredajný liek Essentiale® 300 mg. Obsahuje prírodné zlúčeniny podobné fosfolipidom, ktoré sa vyskytujú v tele. Esenciálne fosfolipidy zahŕňajú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou buniek pečene a prispievajú k ich regenerácii a lepšej funkcii. Týmto spôsobom sa zlepšujú metabolické a detoxikačné procesy v pečeni. Odporúčaná dĺžka užívania lieku Essentiale® 300 mg by mala byť najmenej 1-3 mesiace. Veľkou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich vysoká znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.