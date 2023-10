Ženy pracujúce v Tescu majú odteraz v práci dámske hygienické potreby zadarmo

19.10.2023 (SITA.sk) -Tesco bezplatne zabezpečuje intímne hygienické potreby na dámskych toaletách pre aktuálnu potrebu kolegýň na celom Slovensku vrátane obchodov, distribučných centier a centrálnej kancelárie.Reťazcu záleží na podpore žien, preto sa v rámci svojej stratégie v oblasti diverzity a inklúzie sústreďuje napríklad na rovnosť v odmeňovaní, vyrovnávanie rodového rozdielu v odmeňovaní, tzv. gender pay gap, kariérnu podporu kolegýň či rôzne benefity, ako sú možnosti flexibilnej práce či dorovnanie materskej dovolenky do 100 % čistej mzdy.Menštruačné potreby sú nevyhnutným mesačným výdavkom každej ženy a pre mnohé sú nákladnou položkou, najmä pre ženy žijúce vo vylúčených komunitách, ale aj pre rodiny s viacerými deťmi či pre neúplné rodiny. Tesco si uvedomuje výzvy, s ktorými sa ženy stretávajú počas svojich dní, aj preto sa ich snaží podporiť."V Tescu vytvárame prostredie, v ktorom sa ženy cítia bezpečne a pohodlne, a to aj počas svojich dní. Po úspešnom skúšobnom projekte na centrálnej kancelárii sme sa zaviazali, že zabezpečíme bezplatné dámske hygienické potreby aj pre naše kolegyne z obchodov a distribučných centier. Tisícky kolegýň majú počas práce prístup k produktom našej vlastnej značky Pro Formula . Veríme, že prispejú k väčšiemu pocitu istoty a pohodlia na pracovisku a môžu sa spoľahnúť na dostupnosť hygienických pomôcok – či už v prípade neočakávanej menštruácie, ich zabudnutia alebo akéhokoľvek iného dôvodu," hovoríBenefit je súčasťou jedinečného balíčka nových benefitov, ktoré Tesco predstavilo v októbri pre svoje kolegyne a kolegov s názvom Životná rovnováha na prvom mieste. Nové benefity majú prispieť k dosiahnutiu duševnej, fyzickej a finančnej pohody. Benefity zahŕňajú napríklad aj konzultácie so psychológom, 25 dní dovolenky pre všetkých s možnosťou dokúpenia ďalších piatich dní voľna či opatrenia podporujúce rodiny a flexibilitu. Reťazec chce pomáhať kolegyniam a kolegom čo najlepšie zvládnuť aj náročné situácie v živote bez ohľadu na to, čo pre nich život pripraví.Tesco už v máji 2022 spustilo pilotný projekt bezplatných menštruačných potrieb pre svoje kolegyne v centrálnych kanceláriách. Reťazec tiež podporil unikátny projekt MenstruStation, ktorý pripravili stredoškoláčky z Bratislavy a vďaka ktorému majú teraz všetky žiačky strednej školy k dispozícii dostatok dámskych hygienických potrieb počas celého roka.Informačný servis