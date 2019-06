Bez pitnej vody stále žijú vyše dve miliardy ľudí, tvrdí OSN

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

New York 18. júna (TASR) - Vyše dve miliardy ľudí na svete stále nemá prístup k bezpečnej pitnej vode. Vyplýva to zo správy, ktorú v utorok zverejnila OSN a píše o nej agentúra DPA.Prístup k základným zariadeniam pitnej vody, ktoré sú dostupné pešo do 30 minút, získalo od roku 2000 až 1,8 miliardy ľudí, uvádza sa v správe Detského fondu OSN (UNICEF) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).Podľa OSN však približne 2,2 miliardy ľudí stále nemá prístup k bezpečnej pitnej vode - vrátane 785 miliónov ľudí, ktorí nemajú chránený vodný zdroj do polhodinovej vzdialenosti. Až 144 miliónov ľudí pije neupravenú vodu.Mnohým chorobám, ako sú hnačka, cholera, týfus, hepatitída typu A, by sa mohlo zabrániť, keby boli celosvetovo dostupné čistá pitná voda a záchody s bezpečným odvádzaním odpadových vôd, uvádza OSN. Tiež by došlo k zníženiu výskytu črevných parazitov a bakteriálnych infekcií očí.Zo správy tiež vyplýva, že 4,2 miliardy ľudí nemá prístup k záchodom s bezpečným odvádzaním odpadových vôd, pričom 673 miliónov z nich stále vykonáva veľkú potrebu mimo toaliet. Celosvetovo vykonáva defekáciu na voľných priestranstvách len deväť percent ľudí - v porovnaní s 21 percentami v roku 2000.OSN zároveň upozorňuje, že v 39 krajinách vzrástol počet ľud, ktorí nemajú záchod, a to najmä v subsaharskej Afrike, kde došlo k výraznému nárastu populácie.Navyše tri miliardy ľudí nemajú prístup k základným hygienickým zariadeniam. Zahŕňa to aj používanie latríny, o ktorú sa nemusia deliť viaceré domácnosti, ako aj vlastné zariadenie na umývanie rúk s mydlom a vodou v domácnosti.