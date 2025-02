Bez podpory USA to bude pre Ukrajinu ťažké, hovorí šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky

19.2.2025 (SITA.sk) - Bez podpory USA to podľa šéfa ukrajinského vojenského spravodajstva generálporučíka Kyryla Budanova bude mať Ukrajina ťažké. „Buďme úprimní: Bez Spojených štátov to pre nás bude dosť ťažké. A musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zachovali ich podporu Ukrajine," povedal Budanov pre poľský portál Defence24.Vyjadril pritom presvedčenie, že spolupráca medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou je vzájomne výhodná a je dôležité zachovať si podporu USA. Budanov dodal, že Ukrajina dúfa v ďalší rozvoj a prehĺbenie úzkej spolupráce s Poľskom. „Rusko sa vždy snažilo a bude sa snažiť vraziť klin do našich vzťahov, ale dúfame v múdrosť našich národov a vlád," poznamenal.