Vyjadrenia herca Rotha o sudcovi Pulmanovi sú neprípustné, skonštatovala Súdna rada SR

Neprípustné verejné útoky na osobu sudcu

Citovaná časť textu bola vytrhnutá z kontextu celého prejavu





Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Peter Pulman koncom januára nevzal do väzby obvineného Daniela Bombica stíhaného pre viacero trestných činov. Sudca síce skonštatoval existenciu dôvodnosti trestného stíhania obvineného, ale nezistil u neho dôvody väzby, preto ho prepustil na slobodu.



Prokurátor žiadal pre obvineného väzbu pre obavy z možného úteku a pokračovania v trestnej činnosti.

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Peter Pulman koncom januára nevzal do väzby obvineného Daniela Bombica stíhaného pre viacero trestných činov. Sudca síce skonštatoval existenciu dôvodnosti trestného stíhania obvineného, ale nezistil u neho dôvody väzby, preto ho prepustil na slobodu.Prokurátor žiadal pre obvineného väzbu pre obavy z možného úteku a pokračovania v trestnej činnosti. Najvyšší súd SR neskôr čiastočne vyhovel sťažnosti prokurátora a Bombicovi uložil obmedzenia vrátane monitoringu elektronickým náramkom, zákazu vycestovať, alebo dohľadu probačného a mediačného úradníka. Zakázal mu tiež zverejňovať v online priestore nenávistné príspevky.

19.2.2025 (SITA.sk) - Súdna rada SR na svojom stredajšom zasadnutí odmietla to, čo označila ako neprípustné vyjadrenia herca Roberta Rotha na adresu sudcu Špecializovaného trestného súdu Ako vyplýva zo stanoviska, ktoré schválilo všetkých 12 prítomných členov rady, Roth svojimi vyjadreniami spochybňoval nestrannosť a nezávislosť sudcu, a tým narušil dôveru v spravodlivé rozhodovanie súdov. Výroky Rotha súvisia s rozhodnutím Pumalna nevzať do väzby obvineného Daniela Bombica Herec Robert Roth na proteste " Slovensko je Európa " v piatok 7. februára vo svojom prejave mimo iného povedal: "Videli sme predsa nášho premiéra v Moskve, u Putina. Oficiálne tam išiel vybavovať plyn. Lenže povedzte mi, ako môže ísť niekto vybavovať plyn, keď si doma nevie vybaviť 76 hlasov v parlamente. Je to vlastne úplne to isté, ako posielať sudcu Pulmana vybavovať preventívnu väzbu pre Bombica".Podľa súdnej rady je neprípustné nahrádzať vecnú a odbornú kritiku súdnych rozhodnutí verejnými útokmi na osobu sudcu. Zároveň súdna rada apelovala na verejne činné osoby, aby sa zdržali spochybňovania nestrannosti a nezávislosti súdnictva neprípustnými útokmi na konkrétnych sudcov.V reakcii na to, že sa vecou bude zaoberať Súdna rada SR jej Roth zaslal stanovisko, v ktorom uviedol, že citovaná časť textu bola vytrhnutá z kontextu celého prejavu. "Problematický citát bol myslený ako ironický komentár aktuálnych udalostí, ktorými žila celá spoločnosť," uviedol. Doplnil, že použité prirovnanie malo ilustrovať absurditu premiérovho konania v Moskve."Tak ako je nemožné, aby Robert Fico vybavil u Putina plyn, rovnako je nemožné chcieť, aby sudca niečo vybavil. Pretože som si vedomý, že sudca nič nevybavuje ale nestranne rozhoduje," vyhlásil Roth. Dodal, že ak sa z kontextu vytrhnutá časť dotkla sudcu Pulmana alebo sudcovského stavu, mrzí ho to.