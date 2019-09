Bezdomovcov v Starom Meste je 162, ich počet stúpol

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Bezdomovcov v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto je 162, zatiaľ čo minulý rok ich bolo 123. Vyplýva to zo sčítania ľudí bez domova, ktoré realizovalo občianske združenie (OZ) Stopa, podľa ktorého len desať percent z nich chce svoju situáciu reálne zmeniť.Podľa dát OZ Stopa je bez domova 26 žien a 112 mužov, k nim prirátavali 17 bezdomovcov, ktorí sa počas monitoringu nachádzali v dennom centre a sedem ľudí, ktorí majú svoje, ale neboli v danom čase zastihnuteľní.uviedla Stopa.Nízke percento tých, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť, súvisí podľa OZ aj s faktom, že mnohí bezdomovci sú na ulici viac ako päť rokov a už sú zmierení so svojim stavom.priblížila Stopa, ktorá chce spolu so Starý Mestom hľadať reálne riešenia tejto problematiky.Viac ako 30 ľudí spočítavalo 19. septembra ľudí bez domova v Starom Meste druhýkrát. Aktivita prebiehala pod záštitou starostky mestskej časti Zuzany Aufrichtovej. Na sčítaní sa zúčastnili aj pozorovatelia a koordinátori kampane The European End Street Homelessness z Veľkej Británie a OZ Prima, ktoré sa venuje prevencii užívania návykových látok.