Demokratické jadro SaS predloží vlastný návrh kandidátky

Ľubomír Galko, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Platforma Demokratické jadro SaS predloží na nominačný snem SaS vlastný návrh kandidátky. Návrh predsedu strany Richarda Sulíka označili za rozčesnutie strany. Predstavitelia platformy o tom informovali na pondelkovom brífingu. Podpredseda strany Ľubomír Galko odmietol tvrdenia, že by po voľbách opustili poslanecký klub SaS a ohrozili tak jeho stabilitu. Na sobotňajšom sneme chcú diskutovať aj o budúcnosti strany a kompromise.povedal poslanec Jozef Rajtár s tým, že takáto strana podľa neho nemá vo voľbách šancu. Sulík podľa jeho slov vymenil ľudí, ktorí zakladali a budovali stranu, za bývalého riaditeľa RTVS Václava Miku. "" podotkol Rajtár.Ľudia, ktorí sú zástancami konštruktívnej kritiky strany, by podľa Galka mali byť v každej demokratickej strane. V platforme Demokratické jadro SaS sú podľa neho práve takíto členovia.zdôraznil Galko s tým, že kým bol Sulík v Bruseli, práve oni stáli v prvej línii boja proti korupcii a mafii.Galko tiež reagoval na výrok Sulíka o potrebe stability klubu po voľbách. V tejto súvislosti poukázal na viacero mien zo Sulíkovho návrhu, ktoré v minulosti opustili stranu a poslanecký klub. Zdôraznil, že ak by uspeli vo voľbách na kandidačnej listine SaS, stranu by neopustili. Ak by Sulík pristúpil ku kompromisu v súčasnosti, podľa Galkových slov by ho podporila drvivá väčšina členov.Podpredsedníčka SaS Jana Kiššová, ktorá je tiež členkou platformy, sa na sociálnej sieti vyjadrila, že nebude na kandidátke strany, ak tam nebudúSulík v pondelok predstavil svoj návrh kandidátky, ktorý budú členovia SaS schvaľovať na nominačnom kongrese. Na zozname kandidátov do budúcoročných parlamentných volieb chýbajú členovia Demokratického jadra SaS ako Ľubomír Galko, Natália Blahová či Jozef Rajtár. Niekoľko miest v jeho návrhu však ostalo voľných. Číslo tri na Sulíkovej kandidátke by mohla obsadiť práve Kiššová.Medzi prvými 15 menami na návrhu kandidátky figurujú mená viacerých poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu SaS, ale aj exriaditeľa RTVS Václava Miku a šéfa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu.