Bezdôvodne nás bili a mučili, opísali Srílančania teror ruských vojakov v zajatí

Štvormesačná nočná mora

Bitky a mučenie

20.9.2022 (Webnoviny.sk) - Oslobodenie ukrajinského mesta Izium spod ruskej okupácie prinieslo viacero obvinení zo zverstiev páchaných ruskou armádou. Medzi mnohými svedectvami sa objavili aj výpovede skupiny Srílančanov, ktorí boli mesiace v ruskom zajatí, informuje spravodajský portál BBC.Skupinu siedmich Srílančanov zajali ruské sily v máji, keď sa vydali na dlhý pochod z ich domova v Kupiansku na severovýchode Ukrajiny. Smerovali do relatívneho bezpečia v Charkove, vzdialenom asi 120 kilometrov.Hneď na prvom kontrolnom stanovišti ich však zadržali ruskí vojaci. Zakryli im oči, zaviazali ruky a odviedli ich do továrne v meste Vovčansk blízko ruských hraníc. Tak sa začala ich štvormesačná nočná mora v zajatí, kde ich využívali na nútené práce i mučili.Skupina, ktorú tvoria mladí muži - prevažne dvadsiatnici, a jedna 50-ročná žena, bola na Ukrajine za prácou alebo štúdiom. Mužov Rusi zavreli do spoločnej miestnosti a Mary Edit Uthajkumar držali oddelene.Väzni dostávali veľmi málo jedla, mali každý deň povolenú jednu dvojminútovú návštevu toalety a občas im dovolili sa osprchovať, tiež maximálne na dve minúty.Mary pre BBC hovorila o tom, že Rusi mali vo zvyku ich biť, keď ich pustili do sprchy. Muži tiež opísali, ako ich vojaci bez príčiny bili, napríklad keď sa opili. Jeden z nich novinárom ukázal prsty na nohách, na ktorých mu pri mučení strhli nechty, pričom takéto mučenie údajne podstúpil aj ďalší z nich.Rusko opakovane odmieta obvinenia z útokov na civilistov a páchania vojnových zločinov, no svedectvá Srílančanov dopĺňajú mnohé ďalšie správy o zverstvách páchaných okupačnými vojskami, konštatuje BBC.Skupina sa dostala na slobodu až po tom, ako ukrajinská armáda začala oslobodzovať oblasti na východe krajiny, vrátane Vovčanska, a následne sa znovu vydali na pochod do Charkova.Vtedy si ich niekto všimol a zavolal políciu. V súčasnosti už sú Srílančania v Charkove, kde majú zdravotnú starostlivosť i nocľah a dostali tiež nové oblečenie.