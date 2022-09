Maďarsko sa dostalo do patovej situácie pre zmrazené eurofondy. Sme na správnej ceste, sľubuje ministerka spravodlivosti

Odklon od demokratických princípov

20.9.2022 (Webnoviny.sk) - Maďarsko nalieha na ostatné členské štáty Európskej únie, aby boli tolerantnejšie, a tvrdí, že potrebuje čas. V utorok to povedala maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová po tom, ako Európska komisia odporučila pozastaviť miliardové financie pre Maďarsko v dôsledku obáv z obmedzovania demokracie a možného zlého hospodárenia s prostriedkami EÚ. Európsky parlament minulý štvrtok uviedol, že Maďarsko už nemožno považovať za úplnú demokraciu. Podľa europoslancov sa situácia zhoršila natoľko, že sa Maďarsko stalo „volebnou autokraciou“.Europoslanci vyzývali, aby Komisia neschválila maďarský plán na podporu obnovy a odolnosti, kým Maďarsko v plnej miere nesplní všetky príslušné odporúčania a nevykoná všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora EÚ Európskeho súdu pre ľudské práva , vylúčila financovanie tých programov súdržnosti, ktoré prispievajú k zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ alebo k porušovaniu zásad právneho štátu a taktiež prísnejšie uplatňovala nariadenie o spoločných ustanoveniach a nariadenie o rozpočtových pravidlách s cieľom bojovať proti akémukoľvek zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ na politické motívy.Eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn cez víkend odporučil zmrazenie 7,5 miliardy eur pre Maďarsko z fondov EÚ. Vargová uviedla, že Maďarsko navrhlo 17 opatrení, ktoré sú „schopné napraviť všetky obavy“ vyjadrené Európskou komisiou.„Bude potrebný čas, pretože aj keď existujú zrýchlené postupy na prijímanie zákonov a novelizáciu legislatívy, musíte zriadiť nové inštitúcie. Na to musíte prijať nových zamestnancov,“ povedala Vargová novinárom v Bruseli. Dodala, že očakáva, že Maďarsko bude mať čas do polovice novembra, aby ukázalo, že je na správnej ceste.Komisia v nedeľu podnikla bezprecedentné kroky, keď odporučila 26 partnerom Maďarska v EÚ hlasovať za pozastavenie platieb, „aby sa zabezpečila ochrana rozpočtu EÚ a finančných záujmov EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu v Maďarsku“.Obavy komisie sa sústreďujú na verejné obstarávanie, nákupy tovarov a služieb štátom alebo na realizáciu projektov s využitím fondov EÚ, keďže až približne polovica verejných súťaží mala iba jedného uchádzača.Kritici tvrdia, že zadávanie takýchto zákaziek umožnilo nacionalistickej vláde premiéra Viktora Orbána smerovať veľké sumy peňazí EÚ do podnikov politicky prepojených subjektov.Hahn privítal ponuku Maďarska na vyriešenie problému s tým, že navrhované nápravné opatrenie ide „správnym smerom“. Členské krajiny EÚ majú jeden mesiac na to, aby sa rozhodli, či prostriedky zmrazia, no vo výnimočných prípadoch môžu toto rozhodovacie obdobie predĺžiť na dva mesiace.Vargová vyzvala partnerov Maďarska v EÚ, aby „boli tolerantní, pozitívni, konštruktívni a hľadeli do budúcnosti“, pretože v konečnom dôsledku hlavným cieľom takzvanej akcie komisie v oblasti právneho štátu „je prevencia, nie sankcionovanie“.