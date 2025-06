Bežecké preteky obmedzia dopravu v Levoči, niektoré ulice budú uzatvorené a MHD zastávky zrušené

Preparkovanie do záchytných parkovísk

Dočasné zrušenie MHD zastávok

19.6.2025 (SITA.sk) - V Levoči bude v nedeľu 22. júna zavedený osobitný dopravný režim, uskutoční sa tam prvý ročník bežeckých pretekov „eLEj City Run 2025“. Ako informuje mesto na sociálnej sieti, dopravné obmedzenia sa dotknú ulíc v hradbovom opevnení v čase od 14:30 do 18:30.Uzatvorené bude Námestie Majstra Pavla, Vysoká, Nová, Kláštorská, Uholná, Vetrová, Baštová a Žiacka ulica, časť Ružovej ulice a Gymnaziálny priechod. Mesto požiadalo obyvateľov dotknutých ulíc, aby, v prípade potreby použiť auto v uvedenom čase, vozidlo preparkovali do záchytných parkovísk v hradbovom opevnení.„Vjazdy do ulíc v hradbovom opevnení mesta cez Košickú ulicu a Vysokú ulicu budú umožnené obyvateľom, ktorí majú v dotknutej časti mesta Levoča trvalý, respektíve prechodný pobyt, majiteľom nehnuteľností, zásobovacím vozidlám, ubytovaným v súkromnom zariadení, organizátorom podujatia a záchranným zložkám,“ uviedla samospráva.Vjazdy áut budú regulovať štátni i mestskí policajti. Pre parkovanie autobusov návštevníkov mesta bude vymedzený jeden jazdný pruh na Kežmarskej ceste, III/3225, v smere od Levočskej Doliny. Parkovanie osobných motorových vozidiel bude povolené na parkoviskách v hradbových priekopách a miestnych komunikáciách nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu.V nedeľu budú v stanovenom čase dočasne zrušené zastávky MHD na Košickej ulici a Námestí Majstra Pavla, nahradí ich zastávka na Kežmarskej ceste, pri Košickej bráne.„Počas pretekov budú policajti, usporiadatelia pretekov riadiť a usmerňovať dopravu, dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a ochranu verejného poriadku,“ dodalo mesto.