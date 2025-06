Štvrťfinále ME21 sľubuje zaujímavé súboje, lákadlom je repríza finále

Žilina, Trnava, Dunajská Streda a Prešov. To sú štyri slovenské mestá, do ktorých tento víkend naposledy zavítajú prebiehajúce ME futbalistov do 21 rokov. Vo štvrťfinálovom programe sa môžu diváci tešiť na reprízu posledného finále tejto vekovej kategórie medzi Španielskom a Anglickom, nemenšími lákadlami sú aj súboje Portugalska s Holandskom, Dánska s Francúzskom či duel Nemecka a Talianska.





Nadchádzajúce zápasy odštartujú v sobotu o 18.00 h Portugalci a Holanďania v Žiline. Miernym favoritom je tím z Pyrenejského polostrova, ktorý zatiaľ na šampionáte neinkasoval ani raz. V úvode turnaja hral s Francúzskom nerozhodne 0:0, následne si jednoznačne poradil s Poľskom (5:0) i Gruzínskom (4:0). Kostrbatejšiu cestu za postupom mali „oranjes“, ktorí remizovali s Fínskom 2:2, potom podľahli Dánsku 1:2 a miestenku vo štvrťfinále si zaistili až vďaka triumfu nad Ukrajinou (2:0). „Máme dobrý tím s dostatočnou kvalitou. Samozrejme, v prvých dvoch zápasoch to bolo ťažké a neukázali sme to. Bolo tam veľmi veľa odfláknutých prihrávok a to nám to sťažovalo. Vedeli sme, že musíme byť ostrí, pretože to bolo všetko alebo nič,“ uviedol holandský krídelník Million Manhoef pre uefa.com.V sobotu večer sa odohrá aj repríza finále z roku 2023, ktorá sa uskutoční na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Súperi Slovenska zo základnej A-skupiny Španieli síce ukázali hernú kvalitu a ďalej šli z prvej pozície, no proti „sokolíkom“ i Rumunom zachraňovali tri body až v závere. Úplne presvedčiví neboli ani obhajcovia titulu, ktorí začali víťazne proti Česku (3:1), no následne remizovali so Slovinskom 0:0 a napokon podľahli Nemecku 1:2. „Keď hráte proti špičkovým tímom, obzvlášť keď chcete vyhrať šampionát, musíte byť v pozícii zdolať ich. Myslím, že v minulosti bolo z pohľadu Anglicka viac tímov, ktoré sa neprebojovali zo skupinovej fázy, takže musíme myslieť pozitívne a uistiť sa, že proti Španielsku budeme lepší,“ zamyslel sa tréner Angličanov Lee Carsley.Najsuverénnejším tímom skupinovej fázy bolo Nemecko, ktoré ako jediné vyhralo všetky tri zápasy a do štvrťfinále postúpilo s plným bodovým ziskom. Spoločne s Portugalskom vedie štatistiku aj v počte strelených gólov (9). O jeho sebavedomí svedčí aj fakt, že v záverečnom skupinovom šlágri proti Anglicku rotoval tréner Antonio Di Salvo celú základnú zostavu. Na lavičke nechal sedieť i dosiaľ najlepšieho strelca na turnaji Nicka Woltemadeho, ktorý zaznamenal štyri góly.V Dunajskej Strede narazia Nemci na ďalšieho súpera Slovenska zo skupinovej fázy Taliansko. To zvládlo súboje s Rumunskom i zverencami Jaroslava Kentoša najtesnejším víťazstvom 1:0, v závere remizovalo so Španielskom 1:1. „Bude to tiež veľmi náročný zápas proti dobrému tímu s niekoľkými kvalitnými hráčmi. Ale myslím, že sme ukázali, že sme pripravení a nevieme sa štvrťfinále dočkať,“ povedal nemecký krídelník Ansgar Knauff. Duel je na programe v nedeľu o 21.00 h.O tri hodiny skôr sa v Prešove stretnú Dánsko a Francúzsko. Dáni pred šampionátom nepatrili medzi najväčších favoritov, ale do súbojov D-skupiny vstúpili víťazstvom nad Ukrajinou (3:2), následne zaskočili Holanďanov, na záver remizovali s Fínmi (2:2) a do štvrťfinále postúpili zo suverénneho prvého miesta. Čaká ich však jeden z najväčších ašpirantov na celkový triumf. „Som veľmi hrdý na to, čo sme dokázali v skupinovej fáze a veľmi sa teším na to, čo predvedieme vo štvrťfinále. Niektorých francúzskych hráčov poznám, ale som presvedčený o tom, že sa im dokážeme vyrovnať a snáď ich aj zdolať,“ konštatoval strelec dvoch gólov Dánska Conrad Harder. Francúzsko v „céčku“ skončilo druhé o skóre za Portugalskom.

štvrťfinále ME hráčov do 21 rokov



sobota 21. júna:



Štadión pod Dubňom, Žilina



18.00 Portugalsko - Holandsko







Štadión Antona Malatinského, Trnava



21.00 Španielsko - Anglicko







nedeľa 22. júna:



Štadión Tatran Prešov, Prešov



18.00 Dánsko - Francúzsko







MOL Aréna, Dunajská Streda



21.00 Nemecko - Taliansko