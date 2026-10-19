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Bezhlavo do toho! Ale s vlastným webom…


Tagy: PR Web Webová stránka

V druhej polovici októbra bude cena za registráciu novej .sk domény opäť nižšia, tak do toho! Máš dobrý nápad? Rozbiehaš podnikanie? Bola by škoda nechať svoj biznis "lietať" po internete bez ...



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5 676x444 19.10.2026 (SITA.sk) - V druhej polovici októbra bude cena za registráciu novej .sk domény opäť nižšia, tak do toho!


Máš dobrý nápad? Rozbiehaš podnikanie? Bola by škoda nechať svoj biznis "lietať" po internete bez vlastnej adresy...

Vlastný web robí veľa


Predstav si, že niekomu hovoríš o svojej skvelej pekárni, kaderníctve, e-shope alebo výrobe nábytku na mieru. Čo mu dáš? Instagram obrázky? Telefónne číslo? Alebo mu jednoducho povieš:

"Nájdeš ma na mojom webe." Prípadne: "Tu máš QR ku mne".

Posledná možnosť je najlepšia! Vlastný web na doméne.sk dá tvojmu podnikaniu konkrétnu adresu a záujemca presne vie, kam má ísť. Vlastná doména pôsobí profesionálne a pomáha budovať značku. A .sk navyše jasne hovorí, že ide o slovenský virtuálny priestor.

Web nie je len online vizitka


Vlastný web nemusí byť veľký ani komplikovaný. Môže začať ako jednoduchá stránka s kontaktmi a ponukou a postupne rásť spolu s tvojím podnikaním. Môže z neho byť portfólio, rezervačný systém, blog alebo celý e-shop. A dnešné AI nástroje ho vytvoria za krátku chvíľu.

A čo sociálne siete?


Pokojne ich používaj. Sú skvelé na komunikáciu, získavanie pozornosti aj budovanie komunity. Avšak nemusia (a vlastne by ani nemali) byť jediným miestom, kde tvoj biznis existuje, pretože na to nie sú stavané. A ešte sú aj riadne obmedzené.

Takže do toho!



  • Začni adresou. Over si na https://whois.sk-nic.sk/, či je tvoja .sk doména voľná, zaregistruj si ju cez svojho registrátora od 19. do 25. októbra 2026 za zvýhodnenú cenu a daj svojmu nápadu miesto na internete.

  • Ak registrátora nemáš, vyber si ho. Ten ti zabezpečí, aby sa tvoja doména objavila vo virtuálnom svete. Registrátorov je mnoho, vyber si v oficiálnom zozname.sk registrátorov.

  • A potrebuješ už iba obsah (a webhosting, kde bude ležať) – to ti zväčša zabezpečí rovno tvoj registrátor.


Jednoducho môžeš ísť bezhlavo do toho! Veď vlastný web máš na dosah...

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Bezhlavo do toho! Ale s vlastným webom… © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Web Webová stránka
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