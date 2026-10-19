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19. októbra 2026

Kňaza počas omše usmrtil drevený kríž, ktorý spadol zo steny kostola – VIDEO


Tagy: Kňaz tragická smrť

Tragédiu v meste Guayaquil zachytil priamy prenos bohoslužby, video sa následne rozšírilo na sociálnych sieťach. Katolícky kňaz Patricio Sánchez zahynul v sobotu počas slávenia svätej omše v ...



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gettyimages 1340717372 676x380 19.10.2026 (SITA.sk) - Tragédiu v meste Guayaquil zachytil priamy prenos bohoslužby, video sa následne rozšírilo na sociálnych sieťach.


Katolícky kňaz Patricio Sánchez zahynul v sobotu počas slávenia svätej omše v ekvádorskom meste Guayaquil, keď sa zo steny kostola uvoľnil drevený kríž a pritlačil ho ku kazateľnici. O tragédii informovala agentúra AFP.

Nešťastie sa stalo v Kostole Panny Márie Ustavičnej pomoci počas bohoslužby, ktorú vysielali naživo. Na zázname bolo počuť výkriky prítomných, ktorí sa snažili privolať pomoc.

„Otče, otče! Zavolajte sanitku!“ kričali ľudia v kostole krátko pred tým, ako sa priamy prenos prerušil.



Video zachytávajúce tragickú udalosť sa v nedeľu začalo rýchlo šíriť na sociálnych sieťach a zverejnili ho aj viaceré médiá.

Arcibiskupstvo v Guayaquile vo vyhlásení vyjadrilo smútok nad úmrtím kňaza Patricia Sáncheza. Jeho rodine a priateľom zároveň vyjadrilo solidaritu, náklonnosť a lásku.

Bližšie okolnosti uvoľnenia dreveného kríža ani príčinu jeho pádu dostupné informácie neuvádzajú.


Zdroj: SITA.sk - Kňaza počas omše usmrtil drevený kríž, ktorý spadol zo steny kostola – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kňaz tragická smrť
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