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19. októbra 2026
Kňaza počas omše usmrtil drevený kríž, ktorý spadol zo steny kostola – VIDEO
Tagy: Kňaz tragická smrť
Tragédiu v meste Guayaquil zachytil priamy prenos bohoslužby, video sa následne rozšírilo na sociálnych sieťach. Katolícky kňaz Patricio Sánchez zahynul v sobotu počas slávenia svätej omše v ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Tragédiu v meste Guayaquil zachytil priamy prenos bohoslužby, video sa následne rozšírilo na sociálnych sieťach.
Katolícky kňaz Patricio Sánchez zahynul v sobotu počas slávenia svätej omše v ekvádorskom meste Guayaquil, keď sa zo steny kostola uvoľnil drevený kríž a pritlačil ho ku kazateľnici. O tragédii informovala agentúra AFP.
Nešťastie sa stalo v Kostole Panny Márie Ustavičnej pomoci počas bohoslužby, ktorú vysielali naživo. Na zázname bolo počuť výkriky prítomných, ktorí sa snažili privolať pomoc.
„Otče, otče! Zavolajte sanitku!“ kričali ľudia v kostole krátko pred tým, ako sa priamy prenos prerušil.
Video zachytávajúce tragickú udalosť sa v nedeľu začalo rýchlo šíriť na sociálnych sieťach a zverejnili ho aj viaceré médiá.
Arcibiskupstvo v Guayaquile vo vyhlásení vyjadrilo smútok nad úmrtím kňaza Patricia Sáncheza. Jeho rodine a priateľom zároveň vyjadrilo solidaritu, náklonnosť a lásku.
Bližšie okolnosti uvoľnenia dreveného kríža ani príčinu jeho pádu dostupné informácie neuvádzajú.
Zdroj: SITA.sk - Kňaza počas omše usmrtil drevený kríž, ktorý spadol zo steny kostola – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Katolícky kňaz Patricio Sánchez zahynul v sobotu počas slávenia svätej omše v ekvádorskom meste Guayaquil, keď sa zo steny kostola uvoľnil drevený kríž a pritlačil ho ku kazateľnici. O tragédii informovala agentúra AFP.
Nešťastie sa stalo v Kostole Panny Márie Ustavičnej pomoci počas bohoslužby, ktorú vysielali naživo. Na zázname bolo počuť výkriky prítomných, ktorí sa snažili privolať pomoc.
„Otče, otče! Zavolajte sanitku!“ kričali ľudia v kostole krátko pred tým, ako sa priamy prenos prerušil.
あまりにも悲惨すぎる…
→10月17日夜、ミサの最中に十字架が落下、神父を直撃し死亡する。
→しかも、その一部始終が生配信されていた。
→信徒の「救急車を！」という叫びまで映像に残っている。
→十字架が落ちた原因は、まだ公表されていない。
だが、ここで問われるべきなのは、宗教的な意味ではなく安全管理だ。
祈りの場で、頭上にある重い十字架はきちんと固定されていたのか。
古い建物の吊り物や壁の設置物も、点検を怠れば命を奪う凶器になり得る。
エクアドルの教会での悲劇を「衝撃映像」で終わらせてはいけない。 https://t.co/RFA8JdmDKP
— TotalNewsWorld (@turningpointjpn) October 19, 2026
Video zachytávajúce tragickú udalosť sa v nedeľu začalo rýchlo šíriť na sociálnych sieťach a zverejnili ho aj viaceré médiá.
Arcibiskupstvo v Guayaquile vo vyhlásení vyjadrilo smútok nad úmrtím kňaza Patricia Sáncheza. Jeho rodine a priateľom zároveň vyjadrilo solidaritu, náklonnosť a lásku.
Bližšie okolnosti uvoľnenia dreveného kríža ani príčinu jeho pádu dostupné informácie neuvádzajú.
Zdroj: SITA.sk - Kňaza počas omše usmrtil drevený kríž, ktorý spadol zo steny kostola – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kňaz tragická smrť
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