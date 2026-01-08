|
Štvrtok 8.1.2026
Úvodná strana
08. januára 2026
Bežkárska sezóna v Kremnici potrvá dlhšie, stredisko Skalka má prvýkrát funkčné zasnežovanie
Tagy: bežkárske trate zasnežovanie
Turistické stredisko Skalka pri Kremnici sa považuje za Mekku bežeckého lyžovania na Slovensku. Okrem výhodnej polohy v strede krajiny je jej plusom aj nadmorská výška približne 1 200 metrov nad morom. Posledné roky ...
8.1.2026 (SITA.sk) - Turistické stredisko Skalka pri Kremnici sa považuje za Mekku bežeckého lyžovania na Slovensku. Okrem výhodnej polohy v strede krajiny je jej plusom aj nadmorská výška približne 1 200 metrov nad morom. Posledné roky však ukazujú, že aj v týchto výškach sa snehové podmienky výrazne zhoršujú a negatívne ovplyvňujú bežecké lyžovanie a podujatia na Skalke, vrátane majstrovstiev Slovenska a prestížneho vytrvalostného bežeckého podujatia Biela stopa.
Bez technického snehu by stredisko do budúcnosti fungovať nemohlo. Ako informoval poslanec mestského zastupiteľstva v Kremnici a jeden z iniciátorov zasnežovania Viktor Setnický, začiatkom roka 2025 sa rozbehla iniciatíva obnoviť a sprevádzkovať systém zasnežovania bežeckých tratí v okolí Štadióna Rudolfa Čillíka tak, aby bolo možné zabezpečiť lyžiarske podmienky aj pri nepriaznivej zime bez provizórnych riešení.
Pôvodný zasnežovací systém je súčasťou inline dráhy vybudovanej v roku 2007. Napriek tomu, že už vtedy disponovala potrubím pre zasnežovanie, systém sa nikdy nepodarilo uviesť do plnohodnotnej prevádzky pre viaceré technické problémy.
„V roku 2025 sa preto pristúpilo k rozsiahlej oprave a oživeniu pôvodného potrubia. Na projekte sa podieľalo mesto Kremnica aj miestni lyžiarski nadšenci, ktorí Skalke venujú svoj čas počas celého roka. Keďže k systému existovala len minimálna dokumentácia, išlo o náročnú technickú úlohu - od opráv potrubia, cez nastavenie tlakovej sústavy dodávky vody, až po výmenu hydrantu,“ konštatoval Setnický.
Podľa primátora Kremnice Martina Novodomca je systém zasnežovania, ktorý sa podarilo spojazdniť po 19 rokoch, pre rozvoj strediska Skalka veľkým prínosom. Ambíciou mesta je, aby rozvoj strediska Skalka pokračoval aj do budúcnosti.
„Skalka je bežeckým rajom Slovenska, a aby ním bol, musí mesto Kremnica prinášať nové a lepšie podmienky pre samotných bežkárov. Mesto má do budúcnosti záujem skvalitňovať podmienky na bežkovanie, aj s cieľom predlžovania zimnej bežkárskej sezóny, keďže sú od toho závislé aj rôzne preteky, ktoré miestne organizácie usporadúvajú, ako aj pre samotné športové vyžitie,“ hovorí Novodomec.
Dnes systém tvorí potrubie tlakované čerpacou stanicou uložené v zemi v okolí inline dráhy, na ktorom je osadených šesť hydrantov. Tie slúžia na pripojenie snežných diel a snežných tyčí, ktoré je možné podľa potreby jednoducho napojiť a presúvať na rôzne úseky trate.
„24. december 2025 sa zapísal do histórie lyžovania na Skalke ako deň, keď sa podarilo systém po prvýkrát otestovať v plnej prevádzke. Skúška potvrdila, že zasnežovanie je funkčné a schopné pokryť potreby lyžiarov na tratiach v okolí štadióna. V súčasnosti systém funguje s podporou dvoch snežných diel a jednej snežnej tyče a umožňuje postupne vytvárať dostatočnú vrstvu snehu na celej okruhovanej časti trate,“ doplnil poslanec Setnický.
Koordinátor strediska Skalka Igor Hovorič hovorí, že počas uplynulého roka sústredili pozornosť na rôzne opravy systému, prenájom a kúpu diel, či jeden z najhlavnejších faktorov, vodu.
„Koncom novembra 2025 nám nasnežilo prírodných 50 centimetrov snehu. Ten sa však po čase roztopil a takmer celý december boli plusové teploty, takže zasnežovať sa nedalo. To sa zlomilo presne na Vianoce, a tak pre niektorých z nás boli sviatky obmedzené, keďže sme sa snažili čo najviac zasnežovať. Dá sa povedať, že sa nám to podarilo, keďže už na Štefana bol štadión plný ľudí,“ doplnil s tým, že odvtedy pokračujú v zasnežovaní, vďaka čomu sa podmienky výrazne zlepšili. Pomohlo tomu aj pár centimetrov prírodného snehu. Na prelome rokov tak malo stredisko upravené všetky štandardné trate v okolí štadióna.
„Naším cieľom je, aby sa na Skalke dalo bežkovať aj v slabších zimách a aby sme nemuseli každý rok riešiť, či sa podujatia podarí uskutočniť. Funkčný systém zasnežovania je dôležitým krokom k stabilnejšej a dlhšej sezóne, čo okrem samotných bežkárov pocítia aj subjekty poskytujúce služby v meste a na Skalke,“ uvádzajú iniciátori projektu.
Mesto a miestna komunita veria, že aj vďaka tomuto systému bude bežkárska sezóna na Skalke opäť o niečo dlhšia a že sa lyžiari vrátia na trate aj v mesiacoch, keď to v posledných rokoch nebolo samozrejmosťou, vrátane marca a apríla, ako tomu bývalo kedysi.
Za sfunkčnenie a chod systému ďakujú iniciátori všetkým, ktorí sa na projekte podieľali technicky, organizačne aj dobrovoľníckou prácou. Osobitne ďakujú klubom a organizáciám, ktoré stoja za športovým životom na Skalke, najmä MKL Kremnica, Biela Stopa a Cyklo-Santé, ako aj všetkým jednotlivcom, ktorí na Skalke trávia čas nielen na bežkách, ale aj pri údržbe tratí a techniky.
