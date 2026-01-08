|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 8.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Severín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. januára 2026
Štátna opera v Banskej Bystrici má nové vedenie, Šimkovičová vymenovala Ondreja Bernáta
Štátnu operu v Banskej Bystrici povedie Ondrej Bernát, do funkcie ho vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová ...
Zdieľať
8.1.2026 (SITA.sk) - Štátnu operu v Banskej Bystrici povedie Ondrej Bernát, do funkcie ho vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.
Ako ďalej uviedla, šéfka rezortu kultúry pri tejto príležitosti navštívila Štátnu operu, stretla sa so zamestnancami inštitúcie a absolvovala aj pracovné rokovanie s vedením opery. „Počas návštevy sa ministerka oboznámila s aktuálnym fungovaním Štátnej opery, jej umeleckými plánmi, ekonomickou situáciou, ako aj s výzvami, ktorým inštitúcia v súčasnosti čelí,“ uviedla Demková.
Podľa ministerstva kultúry je vymenovanie nového riaditeľa dôležitým krokom k posilneniu riadenia inštitúcie, a tiež k zabezpečeniu jej dlhodobej udržateľnosti a umeleckej kvality. Šimkovičová deklarovala i pripravenosť aktívne riešiť v úzkej spolupráci s vedením Štátnej opery a odbornou verejnosťou všetky ekonomické a programové otázky, ktoré s fungovaním Štátnej opery.
V prvej polovici decembra 2025 ministerstvo informovalo, že ku koncu daného roka skončí vo funkcii generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok. Svitok podal k 31. decembru 2025 rezignáciu na svoju funkciu, a to z osobných dôvodov. Ako neskôr spresnila vedúca propagácie Štátnej opery Katarína Vollmannová, Svitkovu rezignáciu prijala ministerka kultúry Šimkovičová.
„Šimon Svitok bol do funkcie generálneho riaditeľa Štátnej opery menovaný ministerkou kultúry Slovenskej republiky a túto pozíciu zastával od júla 2024,“ pripomenula Vollmannová. Potvrdila, že Svitok sa po rezignácii vracia na svoju pôvodnú pracovnú pozíciu umeleckého riaditeľa opery a sólistu Štátnej opery. Rozhodnutie rezignovať na funkciu generálneho riaditeľa podľa jej slov urobil vyslovene z osobných dôvodov súvisiacich s dlhodobým pracovným tlakom a potrebou chrániť svoje zdravie.
Zdroj: SITA.sk - Štátna opera v Banskej Bystrici má nové vedenie, Šimkovičová vymenovala Ondreja Bernáta © SITA Všetky práva vyhradené.
Rezort kultúry hovorí o posilnení riadenia
Podľa ministerstva kultúry je vymenovanie nového riaditeľa dôležitým krokom k posilneniu riadenia inštitúcie, a tiež k zabezpečeniu jej dlhodobej udržateľnosti a umeleckej kvality. Šimkovičová deklarovala i pripravenosť aktívne riešiť v úzkej spolupráci s vedením Štátnej opery a odbornou verejnosťou všetky ekonomické a programové otázky, ktoré s fungovaním Štátnej opery.
Návrat Šimona Svitka na umeleckú pozíciu
V prvej polovici decembra 2025 ministerstvo informovalo, že ku koncu daného roka skončí vo funkcii generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok. Svitok podal k 31. decembru 2025 rezignáciu na svoju funkciu, a to z osobných dôvodov. Ako neskôr spresnila vedúca propagácie Štátnej opery Katarína Vollmannová, Svitkovu rezignáciu prijala ministerka kultúry Šimkovičová.
„Šimon Svitok bol do funkcie generálneho riaditeľa Štátnej opery menovaný ministerkou kultúry Slovenskej republiky a túto pozíciu zastával od júla 2024,“ pripomenula Vollmannová. Potvrdila, že Svitok sa po rezignácii vracia na svoju pôvodnú pracovnú pozíciu umeleckého riaditeľa opery a sólistu Štátnej opery. Rozhodnutie rezignovať na funkciu generálneho riaditeľa podľa jej slov urobil vyslovene z osobných dôvodov súvisiacich s dlhodobým pracovným tlakom a potrebou chrániť svoje zdravie.
Zdroj: SITA.sk - Štátna opera v Banskej Bystrici má nové vedenie, Šimkovičová vymenovala Ondreja Bernáta © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
IMT Smile na Colours of Ostrava dokážu, že Ľudia nie sú zlí. Aurora príde s legendou z The Chemical Brothers
IMT Smile na Colours of Ostrava dokážu, že Ľudia nie sú zlí. Aurora príde s legendou z The Chemical Brothers