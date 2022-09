Beznádejná romantička z Bratislavy naletela podvodníkovi, “pán neznámy“ ju pripravil o viac ako 11-tisíc eur

Množstvo vymyslených historiek

Žena požiadala o pôžičku

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - Dôverčivá žena z Bratislavy poslala mužovi, s ktorým sa zoznámila na sociálnej sieti, viac ako 11-tisíc eur. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Jana Šimunková , ženu na sociálnej sieti požiadal o priateľstvo neznámy muž, s ktorým niekoľko mesiacov komunikovala prostredníctvom správ.Po čase jej oznámil, že pracuje na vrtnej plošine v zahraničí, avšak z dôvodu choroby sa musí vrátiť domov a poškodenú požiadal, aby mu poslala peniaze. Dôverčivá žena mu poslala platby vo výške 2 850 a 2 400 eur.Po ukončení komunikácie s prvým mužom, ju oslovil cez sociálnu sieť ďalší neznámy muž. „Tentokrát sa predstavil ako lekár, vdovec pracujúci v Jemene, ktorému hrozí prevelenie do vojnovej zóny v Afganistane," priblížila polícia.Poškodenej oznámil, že potrebuje finančné prostriedky na cestu zo zahraničia a sľúbil jej, že ich vráti. Žena mu postupne poslala financie v celkovej výške 5 400 eur.Následne jej neznámy lekár poslal fotku muža za mrežami so správou, že mu našli v batožine zbraň a potrebuje 3-tisíc eur, aby sa nedostal do väzenia.Poškodená požiadala o pôžičku finančnú službu, v ktorej jej oznámili, že musí najskôr uhradiť bankové a poistné poplatky vo výške 205 a 800 eur.Po vykonaní oboch platieb však platieb však žiadne peniaze nedostala. Dôverčivej žene vznikla podvodným konaním škoda v celkovej výške 11 338 eur.