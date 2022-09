Matovič zoberie svoje odvolanie chladnokrvne. Bude to dokonanie pomsty Richarda Sulíka, napísal v statuse

Strana SaS deklarovala, že pripraví do parlamentu návrh na odvolanie Matoviča z funkcie ministra financií. Podpisy pod návrh chce hľadať u



Strana SaS deklarovala, že pripraví do parlamentu návrh na odvolanie Matoviča z funkcie ministra financií. Podpisy pod návrh chce hľadať u Hlasu-SD aj u poslancov koalície.

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič zoberie svoje prípadné odvolanie z postu ministra financií ako fakt.Osobne bude rád, že celé Slovensko vtedy na vlastné oči uvidí, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) je ochotná spojiť sa pre vlastný prospech s mafiou aj fašistami, bez ohľadu na akékoľvek dovtedy proklamované hodnoty. Bude to dokonanie pomsty zo strany Richarda Sulíka , napísal v piatok na svojom profile na sociálnej sieti Matovič.SaS už má podľa neho nových partnerov v opozícii. Po voľbách zmietala Sulíkom podľa Matovičových slov najprv závisť, a to natoľko, že odmietol vstúpiť do vlády, ak nedostane jedno ministerstvo navyše na úkor OĽANO, hoci mal nárok len na dve.„V záujme verejného dobra sme ustúpili. Nepomohlo. Miesto vďaky nastali dva roky neustáleho podrážania nôh, ktoré na konci malo skôr znaky až živočíšnej nenávisti a ktorá prerástla až do finálneho štádia priam obsesívnej chuti na pomstu. A Rišo pre pomstu urobí aj nemožné. Chce, chce a chce ´vyhrať´,“ napísal Matovič vo svojom statuse.