Bezobalové obchody dostali usmernenie, olivový olej by predávať nemali

Bratislava 14. augusta (TASR) - Bezobalové obchody dostali od úradov metodickú pomôcku, ktorá približuje požiadavky na donesené obaly, ale aj druhy potravín, ktoré je možno predávať bez obalu. Informuje o tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR materiál vypracovalo.Vlastný obal prinesený zákazníkom musí byť podľa usmernenia vhodný na balenie konkrétnych potravín. Kyslé potraviny napríklad nie je možné baliť do hliníkových obalov, pretože hrozí riziko chemickej reakcie. Ak si chce zákazník vziať so sebou teplé jedlo, potrebuje obal, ktorý je určený pre teplé jedlá.Úrady tiež upozorňujú, že nie všetky druhy potravín je možné predávať ako nebalené, pretože rýchlo podliehajú mikrobiologickej skaze. Vhodné sú nízkorizikové, najmä suché potraviny ako strukoviny, orechy, sušené ovocie alebo ryža.V zmysle legislatívy EÚ sa tiež bezobalovo nesmie predávať olivový olej. Ten sa totiž môže konečnému spotrebiteľovi predávať len v označenom obale s objemom najviac päť litrov, ktorý sa po prvom otvorení už nedá uzatvoriť. Ide o spôsob boja proti falšovaniu olivového oleja.Nebalené potraviny tiež musia mať v blízkosti cenovky svoje označenie, na ktorom je ich názov, zloženie, údaje o alergénoch a dátum spotreby alebo minimálnej trvanlivosti. Potraviny tiež musia byť chránené pred kontamináciou a inými vplyvmi, ktoré ovplyvňujú ich bezpečnosť a kvalitu.Usmernenie tiež špecifikuje, že o tom, či je v obchode možné predávať potraviny do obalov prinesených zákazníkom, rozhoduje prevádzkovateľ. Ak to umožní, musí mať nastavené postupy, ktoré zaručia, že nedôjde ku kontaminácii ním predávaných potravín. Prevádzkovateľ má tiež právo odmietnuť zákazníkov obal, napríklad ak je znečistený alebo nie je vhodný na styk s potravinami.Envirorezort pri príležitosti vydania metodickej pomôcky zdôrazňuje, že bezobalové obchody podporuje. "Práve bezobalové obchody obmedzujú používanie nerecyklovateľných jednorazových plastových obalov," vyhlásil. Vydanie pomôcky je súčasťou opatrení v Programe predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 až 2025, ktorý vo februári schválila vláda. Informácie pre prevádzkovateľov sú k dispozícii na webovej stránke ÚZV.