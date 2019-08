Bratislava bojuje o Európske hlavné mesto cestovného ruchu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 14. augusta (TASR) – Do súťaže o Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu roku 2020 bolo vybraných desať európskych miest, medzi nimi aj Bratislava. Finálne mestá boli vybrané z celkovo 35 žiadostí zo 17 členských štátov Európskej únie (EÚ). Informoval o tom sekretariát Európskeho hlavného mesta inteligentného cestovného ruchu.Okrem slovenského hlavného mesta o titul súťažia Breda v Holandsku, Bremerhaven v Nemecku, Göteborg vo Švédsku, Karlsruhe v Nemecku, Ľubľana v Slovinsku, Malaga v Španielsku, Nice vo Francúzsku, Ravenna a Turín v Taliansku. V minulom roku zvíťazili v úvodnej súťaži Helsinki a Lyon a obe mestá spoločne získali tituly Európske hlavné mestá inteligentného cestovného ruchu roku 2019.Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu bolo navrhnuté ako prípravná akcia Európskym parlamentom a je implementované Európskou komisiou. Jeho cieľom je podpora inteligentného cestovného ruchu v EÚ, podpora inovatívneho, udržateľného a inkluzívneho rozvoja cestovného ruchu aj šírenie najlepších postupov a uľahčenie ich výmeny. Táto iniciatíva EÚ uznáva vynikajúce úspechy európskych miest ako turistických destinácií v štyroch kategóriách, a to dostupnosť, udržateľnosť, digitalizácia a tiež kultúrne dedičstvo a tvorivosť.Ide o druhý ročník súťaže o udelenie titulu Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu roku 2020 pre dve mestá. Obe víťazné mestá budú môcť jeden rok využívať podporu v oblasti komunikácie a budovania značky. To bude zahŕňať propagačné video, účelovú sochu pre mestské centrá a propagačné akcie na mieru.Okrem toho budú udelené štyri ocenenia za uznanie úspechov v jednotlivých kategóriách súťaže (dostupnosť, udržateľnosť, digitalizácia a kultúrne dedičstvo a tvorivosť). Všetky víťazné mestá budú vyhlásené a ocenené na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa koná ako súčasť Európskeho fóra cestovného ruchu v Helsinkách 9. až 10. októbra 2019.V prvej fáze súťaže vyhodnotila žiadosti nezávislá skupina odborníkov, pričom všetky finálne mestá preukázali excelentnosť v štyroch kombinovaných kategóriách. V druhej fáze budú predstavitelia desiatich finálnych miest cestovať do Helsínk, aby predstavili svoje kandidatúry a program aktivít naplánovaný na rok 2020 pred európskou porotou. Európska porota sa stretne 8. októbra 2019 a vyberie dve mestá, ktoré sa stanú európskymi hlavnými mestami inteligentného cestovného ruchu roku 2020.