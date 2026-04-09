 Z domova

09. apríla 2026

Bezpečnosť musí byť prioritou všetkých politických strán, okrúhly stôl podľa Pellegriniho priniesol výsledky – VIDEO


Tagy: Obranyschopnosť SR Prezident Slovenskej republiky

Okrúhly stôl priniesol výsledky. Koalícia a opozícia idú spoločne postupovať pri modernizácii obrannej legislatívy. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po štvrtkovom ...



titulka pelle 1 676x451 9.4.2026 (SITA.sk) - Okrúhly stôl priniesol výsledky. Koalícia a opozícia idú spoločne postupovať pri modernizácii obrannej legislatívy. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po štvrtkovom okrúhlom stole k zvýšeniu odolnosti a obranyschopnosti SR. Na stretnutie prijali pozvanie aj opoziční aj koaliční predstavitelia, ktorí sa venujú problematike bezpečnosti.

Medzery v obrannej legislatíve


Pellegrini zdôraznil, že bezpečnosť je oblasť a téma, ktorá by nemala byť predmetom žiadneho politického súperenia. Ochrana územnej celistvosti SR, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti pre občanov musí byť podľa neho prioritou pre akúkoľvek zodpovednú relevantnú politickú stranu. Na stretnutí sa všetci zhodli, že v obrannej legislatíve sú vzhľadom na aktuálny bezpečnostný vývoj veľké medzery.

Prezident pripomenul, že náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR generál Daniel Zmeko už niekoľko rokov volá po zmene legislatívy a po tom, aby mohli OS SR nasadiť svoje prostriedky aj v prípade situácie, keď Slovensko nie je vo vojnovom stave a ani nevyhlásilo vojnu niektorému zo svojich susedov. Dodnes však na výzvy Zmeka nikto nereagoval.

Nedávno sa však otvorila diskusia o zavedení inštitútu „stavu ohrozenia“, keďže SR dnes pozná len stav mieru a vojnový stav. Tento návrh by si však vyžadoval zmenu Ústavy SR, s čím podstatná časť politického spektra nesúhlasí a preferuje viac zmenu súčasných zákonov, ktoré potrebujú modernizáciu. Prezident sa vyjadril, že je absolútne za.

Virtuálne cvičenie


Náčelník Generálneho štábu OS SR pozve na generálny štáb zástupcov výboru na kontrolu vojenského spravodajstva aj zástupcov brannobezpečnostného výboru, aby previedli takzvané virtuálne cvičenie. Pôjde o virtuálne scenáre rôznych možných hrozieb. Jedným z nich bude prelet dronu alebo rakety na územie SR a budú krok po kroku vyhodnocovať, čo môžu alebo nemôžu OS SR robiť za súčasnej legislatívy, a čo by potrebovali v legislatíve zmeniť, aby mohli efektívne zasiahnuť,“ priblížil prezident.

Vyskúšajú aj scenár, v ktorom polovojenská jednotka bude chcieť prekročiť hranicu SR. Bude sa pritom vyhodnocovať, akým spôsobom môže byť armáda zapojená do obrany územia aj s použitím smrtiacich zbraní. Simulovať sa budú aj rozhodovacie procesy.

Po cvičení, ktoré ukáže nedostatky, sa odborná diskusia prenesie na jednotlivé výbory a za účasti opozície aj koalície sa bude pripravovať paragrafové znenie. Zhodli sme sa na okrúhlom stole, že toto znenie pravdepodobne predstavia ako návrh výborov. To znamená, že to nebude vládny ani opozičný návrh, ale návrh výborov, pod ktorý sa, ak sa zhodnú, podpíšu opoziční aj koaliční poslanci,“ priblížil prezident s tým, že zmena si bude vyžadovať podporu širokého politického spektra.

Konštruktívna diskusia


Podľa slov Zmeka sa vytvorila jedinečná možnosť pre zabezpečenie funkčnosti OS SR. Diskusia sa podľa neho viedla pragmaticky a konštruktívne. Ako podotkol, bezpečnostné prostredie sa mení, prichádzajú nové technológie, a to všetko v kontexte aktuálnych konfliktov, ktoré vytvárajú nové výzvy pre OS SR. Na tieto výzvy je podľa Zmeka potrebné reagovať nielen modernizačnými programami a výcvikom vojakov, ale aj zmenou legislatívy.

Pre ozbrojené sily a vedenie OS SR je úplne jedno, či sa na konci dňa zákonodárny zbor zhodne na tom, že treba meniť ústavu alebo zákony. Dôležité je, aby sme vytvorili priestor a čas pre prípravu OS SR a ich efektívne nasadenie. Myslím si, že sme urobili veľký kus práce a pokročili sme dopredu v diskusii, “ uzavrel Zmeko.


Zdroj: SITA.sk

Polícia pokračuje v odhaľovaní sexuálneho zneužívania, pri akcii „SEGAL 2" zadržali podozrivú ženu
Koalícia sa zhodla na potrebe zmien pre lepšiu pripravenosť na bezpečnostné hrozby, opozícia však plánovaný „stav ohrozenia" zmietla zo stola

