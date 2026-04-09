Štvrtok 9.4.2026
Meniny má Milena
09. apríla 2026
Polícia pokračuje v odhaľovaní sexuálneho zneužívania, pri akcii „SEGAL 2“ zadržali podozrivú ženu
Polícia v tomto týždni realizuje policajnú akciu „SEGAL 2“, nadväzuje na prípad dlhodobého sexuálneho zneužívania maloletej osoby. Ako informoval hovorca
9.4.2026 (SITA.sk) - Polícia v tomto týždni realizuje policajnú akciu „SEGAL 2“, nadväzuje na prípad dlhodobého sexuálneho zneužívania maloletej osoby. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, príslušníci odboru počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Policajného prezídia policajnou akciou s krycím názvom „SEGAL 2“ priamo nadväzujú na predchádzajúcu akciu „SEGAL“. V rámci nej polícia v marci odhalila dlhodobé sexuálne zneužívanie maloletej osoby, 59-ročný muž bol obvinený zo závažnej sexuálnej trestnej činnosti vrátane výroby a prechovávania detskej pornografie.
„V rámci akcie sme zadržali ženu podozrivú zo sexuálneho násilia spáchaného formou spolupáchateľstva a zároveň z prechovávania detskej pornografie. So zadržanou osobou aktuálne vykonávame potrebné procesné úkony,” uviedol Hájek. Doplnil, že naďalej vykonávajú ďalšie úkony trestného konania, pričom cieľom je objasniť všetky okolnosti prípadu. Preverujú i celkový rozsah trestnej činnosti. Bližšie informácie podľa hovorcu Prezídia PZ poskytnú hneď, ako to procesná situácia umožní.
Hájek neskôr informoval, že na základe procesných úkonov a doposiaľ zadovážených dôkazov vo štvrtok vyšetrovateľka odboru počítačovej kriminality Prezídia PZ vzniesla zadržanej žene obvinenie pre pokračovací obzvlášť závažný zločin sexuálneho násilia, prečin prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení.
„Zároveň bolo vznesené obvinenie tejto žene a obvinenému z akcie „SEGAL“ aj za zločin výroby detskej pornografie spáchaný formou spolupáchateľstva,” dodal policajný hovorca s tým, že spracovaný bol i podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej do väzby, o ktorom rozhodne príslušná prokuratúra. Ak bude obvinenej dokázaná vina, hrozí jej 15 až 20 rokov za mrežami. „Vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť ďalšie informácie,” uzavrel Hájek.
Polícia začiatkom apríla informovala, že zadržala 59-ročného pedofila, ktorý zneužíval nevlastnú dcéru. Bol obvinený zo zločinu znásilnenia v súbehu so zločinom sexuálneho násilia a zo zločinu výroby detskej pornografie v súbehu s prečinom prechovávania detskej pornografie. Podľa zistení polície mal obvinený muž najmenej od roku 2020 zneužívať bezbrannosť a nízky vek svojej nevlastnej dcéry už od jej troch rokov, pričom voči nej mal vykonávať rôzne sexuálne praktiky a minimálne v jednom prípade malo dôjsť aj k súloži. Zo svojej trestnej činnosti si vyhotovoval obrazové a audiovizuálne záznamy a tieto následne dlhodobo uchovával na elektronických zariadeniach. Zároveň si zadovažoval aj ďalší materiál s obsahom detskej pornografie. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Polícia pokračuje v odhaľovaní sexuálneho zneužívania, pri akcii „SEGAL 2“ zadržali podozrivú ženu © SITA Všetky práva vyhradené.
„V rámci akcie sme zadržali ženu podozrivú zo sexuálneho násilia spáchaného formou spolupáchateľstva a zároveň z prechovávania detskej pornografie. So zadržanou osobou aktuálne vykonávame potrebné procesné úkony,” uviedol Hájek. Doplnil, že naďalej vykonávajú ďalšie úkony trestného konania, pričom cieľom je objasniť všetky okolnosti prípadu. Preverujú i celkový rozsah trestnej činnosti. Bližšie informácie podľa hovorcu Prezídia PZ poskytnú hneď, ako to procesná situácia umožní.
Hájek neskôr informoval, že na základe procesných úkonov a doposiaľ zadovážených dôkazov vo štvrtok vyšetrovateľka odboru počítačovej kriminality Prezídia PZ vzniesla zadržanej žene obvinenie pre pokračovací obzvlášť závažný zločin sexuálneho násilia, prečin prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení.
„Zároveň bolo vznesené obvinenie tejto žene a obvinenému z akcie „SEGAL“ aj za zločin výroby detskej pornografie spáchaný formou spolupáchateľstva,” dodal policajný hovorca s tým, že spracovaný bol i podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej do väzby, o ktorom rozhodne príslušná prokuratúra. Ak bude obvinenej dokázaná vina, hrozí jej 15 až 20 rokov za mrežami. „Vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť ďalšie informácie,” uzavrel Hájek.
Polícia začiatkom apríla informovala, že zadržala 59-ročného pedofila, ktorý zneužíval nevlastnú dcéru. Bol obvinený zo zločinu znásilnenia v súbehu so zločinom sexuálneho násilia a zo zločinu výroby detskej pornografie v súbehu s prečinom prechovávania detskej pornografie. Podľa zistení polície mal obvinený muž najmenej od roku 2020 zneužívať bezbrannosť a nízky vek svojej nevlastnej dcéry už od jej troch rokov, pričom voči nej mal vykonávať rôzne sexuálne praktiky a minimálne v jednom prípade malo dôjsť aj k súloži. Zo svojej trestnej činnosti si vyhotovoval obrazové a audiovizuálne záznamy a tieto následne dlhodobo uchovával na elektronických zariadeniach. Zároveň si zadovažoval aj ďalší materiál s obsahom detskej pornografie. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Polícia pokračuje v odhaľovaní sexuálneho zneužívania, pri akcii „SEGAL 2“ zadržali podozrivú ženu © SITA Všetky práva vyhradené.
