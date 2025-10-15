Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.10.2025
 Meniny má Terézia
15. októbra 2025

Bezpečnosť na Slovensku podľa liberálov zlyháva, navrhujú zavedenie dobrovoľných jednotiek obecnej polície – VIDEO


Bezpečnostná situácia v SR sa dramaticky zhoršila. Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá prináša ...



65708985f248c060616057 676x451 15.10.2025 (SITA.sk) - Bezpečnostná situácia v SR sa dramaticky zhoršila. Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá prináša možné riešenia. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podľa liberálov zlyhali.


"Ľudia sa necítia bezpečne, kriminalita rastie a dôvera v štát a jeho inštitúcie je historicky najnižšia," vyhlásila SaS, ktorá sa rozhodla predložiť novelu zákona o obecnej polícii. Tá by umožnila vznik dobrovoľných jednotiek obecnej polície.

Polícia je v rozklade


Poslanec za SaS Juraj Krúpa upozornil, že sa Slovensko prepadáva ako ekonomicky, tak aj spoločensky a bezpečnostne. "Nie je to len zahraničná politika, ktorá nás vedie do izolácie a tým oslabuje našu bezpečnosť v medzinárodnom prostredí. Je to aj vnútorná bezpečnosť, ktorá sa rozpadá pred očami," povedal Krúpa.

Dôvera občanov v štát podľa jeho slov rapídne klesá. Upozornil, že polícii či štátu verí dnes len 10 až 12 percent ľudí, pričom nejde len o reálnu bezpečnosť, ale aj o pocit. "Všetci cítime, že na Slovensku nie je bezpečne. Dopomohla tomu aj hanebná novela Trestného zákona, ktorá oslobodila kriminálnikov a rozviazala im ruky, aby mohli svojvoľne kradnúť. Ľudia sa boja večer vyjsť z domu," doplnil poslanec za SaS.

Krúpa ďalej skonštatoval, že polícia je v rozklade. "Rezort vedie amatér a troll z Budkoviec, známy tým, že dokáže kupovať lacné veci draho. Pod jeho vedením kolabuje fungovanie polície aj okresných úradov," vyhlásil Krúpa s tým, že chýbajú policajti, ich autá sú pokazené, nie sú peniaze na opravy, papier, tlačiarne či tlmočníkov.

Zhoršenie bezpečnostnej situácie


Na rapídne zhoršenie bezpečnostnej situácie poukazovala už aj Únia miest Slovenska či Združenie miest a obcí Slovenska. Minister vnútra však podľa Krúpu pristupuje k situácii s arogantným úsmevom a výhovorkami. Ľudia sa podľa poslanca chcú sami brániť a chrániť svoj majetok, obracajú sa aj na svojich starostov. SaS preto prišla s návrhom, aby mohli obce zriadiť dobrovoľníkov s písomným poverením od náčelníka obecnej polície.

"Pomáhali by pri zabezpečení verejného poriadku, bezpečnosti v uliciach a doprave. Ich pokyny by boli záväzné a boli by riadne označení páskou a preukazom," spresnil Krúpa.

Exministerka spravodlivosti poslankyňa Mária Kolíková (SaS) pripomenula, že krádeže v obchodoch a narastajúcu kriminalitu predpovedali ešte pred novelou Trestného zákona. Poslankyňa v súvislosti s bezpečnostnou situáciou vyzvala občanov, aby prišli na protest 21. októbra o 17:00 na Námestie SNP v Bratislave.


Zdroj: SITA.sk - Bezpečnosť na Slovensku podľa liberálov zlyháva, navrhujú zavedenie dobrovoľných jednotiek obecnej polície – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

