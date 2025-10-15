|
Streda 15.10.2025
Úvodná strana
Autonómne taxíky mieria aj do Európy. Už koncom roka by mohli jazdiť v plnej premávke
Vyplýva to z plánov viacerých amerických, čínskych aj nemeckých firiem. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti sa pravdepodobne mnohé projekty oneskoria. "Dostať autonómne vozidlá do bežnej ...
Vzhľadom na doterajšie skúsenosti sa pravdepodobne mnohé projekty oneskoria. "Dostať autonómne vozidlá do bežnej prevádzky sa zatiaľ ukazuje aj pre viacerých technologických gigantov ako priveľké sústo. Ukazuje to príbeh firmy Apple, ktorá úplne zastavila vývoj autonómneho taxi," hovorí analytička Diana Fatiková z InvestaGO. Lídrom v segmente robotaxi je Waymo od Google, ktorý autonómne vozidlá komerčne prevádzkuje v USA a testuje v japonskom Tokiu. Aj v Európe už jazdia robotaxi v testovacom režime a v budúcom roku by sa mali dostať do plnej prevádzky. Vyplýva to z analýzy brokera InvestaGO.
Apple vzdal investíciu 10 miliárd dolárov do robotaxíkov
Robotaxíky Waymo už jazdia v amerických mestách San Francisco, Los Angeles a Austin a od roku 2026 by malo pribudnúť hlavné mesto Washington. Waymo má od jari 2025 v prevádzke testovacie jazdy aj v Tokiu, pri ktorých zatiaľ v aute stále jazdí aj vodič.
Zo zverejnených dát vyplýva, že robotaxi Waymo majú najazdených desiatky míľ bez bezpečnostného vodiča s výrazne nižšou mierou vážnych nehôd v porovnaní s bežnými autami s vodičmi. Konkrétne, kým
Naopak, technologický gigant Apple už svoj zámer s robotaxi vzdal a ukončil tak investíciu za 10 miliárd dolárov bez reálneho úspechu. Jeho projekt Titan sa viackrát odsúval – naposledy na rok 2026 – a to napriek tomu, ž na ňom Apple pracoval už od roku 2014. "Vyzerá to tak, že cieľ vytvoriť hneď plne autonómne vozidlo bez volantu a pedálov a preskočiť základné kroky vývoja, bol príliš ambiciózny," hodnotí analytička Diana Fatiková z InvestaGO.
V Európe fungujú robotaxi zatiaľ v testovacom režime
V Európe - konkrétne v Nemecku a vo Veľkej Británii - chce od roku 2026 spustiť testovaciu prevádzku robotaxi čínsky Baidu v spolupráci s firmou Lyft. Pôjde o nasadenie vozidiel RT6 v jednoduchej výbave s technológiu flotilového manažmentu Lyft.
Nemecké dráhy Deutsche Bahn a spoločnosť Rhein-Main-Verkehrsverbund testujú v regiónoch Offenbach, Langen a Egelsbach autonómne taxíky na vybraných trasách. V autách síce nesedí vodič, ale sú vybavené externou kontrolou vzdialeným operátorom a bezpečnostnými monitormi
Tesla testuje v Holandsku a Nórsku zatiaľ len režim FSD (Full Self-Driving), pričom do konca tohoto roka by chcela spustiť plnohodnotné robotaxi. Pôjde o testovací režim pre zamestnancov a až neskôr aj pre verejnosť.
Tesla spustila svoj prvý robotaxi za volantom v auguste 2024, avšak oproti pôvodným pánom nešlo o plne autonómnu verziu, ale o taxík s ľudským bezpečnostným vodičom. Až v júni 2025 Tesla predala prvé plne autonómne vozidlo - Model Y -, ktoré nepotrebuje vodiča ani zásahy operátora na diaľku.
O brokerovi InvestaGO
InvestaGO je registrovaná obchodná značka Wonderinterest Trading Ltd., regulovaná Cyperskou komisiou pro cenné papiere a burzy (CySEC). Ponúka obchodovanie so širokým spektrom aktív vrátane forexu, akcií, komodít, indexov a kryptomien cez pokročilé platformy a mobilnú aplikáciu. InvestaGO poskytuje investičné služby s ohľadom na finančné záležitosti v členských štátoch EÚ. Viac informácií na www.investago.com/sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Autonómne taxíky mieria aj do Európy. Už koncom roka by mohli jazdiť v plnej premávke © SITA Všetky práva vyhradené.
