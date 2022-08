Bezpečnosť pri bazéne - určite ju nepodceňujte!

Ak chcete vytvoriť z bazéna zábavné a pritom bezpečné prostredie, mali by ste zvážiť dostupné prostriedky, ako ochrániť deti pred zranením, či nečakaným pádom do vody. Ako zodpovedne pristúpiť k potenciálnym rizikám, ktoré so sebou táto letná aktivita prináša?

Funkčnosť bezpečnostnej plachty

Jedným zo spôsobov, ako pri bazénoch predísť viacerým rizikám súčasne, je zaobstaranie bezpečnostnej plachty. Keďže plachty sú pripevnené k okolitému priestoru bazéna a majú pomerne vysokú nosnosť, deti alebo zvieratá sa nemôžu prepadnúť do vnútra bazéna. Odolná PVC fólia zabraňuje vzniku nečistôt a odtokové prierezy účelne zaistia odtok dažďovej vody, aby na povrchu plachty nestagnovala. Celoročné bezpečnostné plachty sú vhodné pre nadzemné bazény aj bazény do zeme, avšak pri ich inštalácií je potrebné dodržiavať určité pravidlá.

Aby bezpečnostná plachta poskytovala ochrannú a termoizolačnú funkciu, mali by ste ju správne ukotviť – konkrétne do podbetónovanej dlažby. Ak by ste kotvenie uskutočňovali za prítomnosti nespevneného podkladu, zvýšili by ste pravdepodobnosť pohybu dlažby a plachty samotnej. Hoci súčasťou systému sú už spomenuté odtokové rúrky, pri napadnutí snehu o výške viac, než pätnásť centimetrov je potrebné ho odstrániť. Počas intenzívnych dažďov nezabudnite skontrolovať, či nedošlo k vzniku nánosov a následných kaluží vody.

Bazén s filtráciou a chémia pre čistú vodu

Jednou z dôležitých súčastí bazéna je vodný filter, ktorý pomáha udržiavať bazén bez nečistôt a baktérií. Spoľahlivý filtračný systém môže mať pozitívny dopad na vaše zdravie. V súčasnosti existuje niekoľko typov filtrácie, pričom medzi najznámejšie sa radí piesková a kartušová. Bazén s filtráciou vedie k lepšej kvalite vody a je schopný odstrániť aj drobné čiastočky nečistôt. Naopak nevyčistená voda zvyšuje riziko hromadenia rôznorodých látok. Okrem toho sa v znečistenom bazéne môžu usídliť baktérie, na ktoré zvyknú byť náchylné takmer všetky vekové kategórie (vo väčšine prípadov deti a ženské pohlavie). Prevenciu pred vznikom nepríjemných infekcii zabezpečuje bazén s filtráciou v kombinácii s príslušnou chémiou – napríklad na báze chlóru.

Nadzemné bazény a bazény do zeme: Rovnaké bezpečnostné pravidlá?

Niektorí ľudia si myslia, že nadzemné bazény sú bezpečnejšie ako bazény do zeme, pretože sú vyššie a malé deti sa do nich ťažko dostanú. Hoci na odlišnom prístupe do vody záleží, pre samotné plávanie platia rovnaké bezpečnostné pravidlá. Aj malí plavci sa vo vode dokážu pomerne rýchlo unaviť. Z tohto dôvodu by mala dospelá osoba vždy dohliadať na deti všetkých vekových kategórií – či už sú v okolí bazéna, alebo v ňom plávajú. Klzké povrchy bazénov predstavujú ďalšiu formu rizika, pokiaľ ide o vaše zdravie. Prijmite vhodné opatrenia na zlepšenie priľnavosti povrchu, aby ste predišli nebezpečným situáciám.

Je zrejmé, že zvýšená ostražitosť je účelný spôsob, ako zaistiť bezpečnosť pri bazéne. Nie vždy je však možné, aby bol dospelý dozor pri bazéne nepretržite prítomný. Riešením by mohol byť bazénový alarm. Ide o elektronické monitorovacie zariadenie, ktoré sa automaticky spustí, keď do bazéna bez dozoru spadnú deti, domáce zvieratá alebo ktokoľvek iný. Po nastavení citlivosti snímača sa pri dostatočnom pohybe vody zapne siréna. Vo výsledku môžeme tvrdiť, že existuje niekoľko účinných spôsobov, ako sa dopracovať k pokojnému a bezpečnému dňu pri vode. Nepodceňte potenciálne nebezpečenstvá a snažte sa o zaobstaranie bazénového príslušenstva, ktoré sa postará o všetky rizikové faktory v okolí vášho bazéna.