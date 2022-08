Štúdia Schneider Electric: úspora energií je pre domácnosti top téma

Čo má najväčší efekt na zníženie spotreby domácnosti?

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Globálny prieskum spoločnosti Schneider Electric , lídra v oblasti digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, približuje názory 8 000 spotrebiteľov na udržateľné bývanie. Autori štúdie pripomínajú, že kvôli rastúcim cenám je pre domácnosti úspora nákladov za energie top témou. Zámer šetriť energie sa však v praxi nestretáva s realitou.Štúdia Schneider Electric sledovala v rokoch 2020 a 2021 postoje viac ako 8 000 spotrebiteľov v 6 krajinách: Švédsku, Francúzsku, Španielsku, Veľkej Británii, Austrálii a v USA. Viac ako polovica respondentov (55 %) si uvedomuje svoju osobnú zodpovednosť a chcú viesť udržateľný životný štýl. Energetickú efektívnosť považujú domácnosti za svoju hlavnú prioritu. V prieskume však rezonuje rozdiel medzi povedomím a tým, čo domácnosť reálne urobila. Príkladom je využívanie energeticky úsporných domácich spotrebičov. Kým 77 % opýtaných zvažuje výmenu starých za efektívnejšie spotrebiče, teda považuje toto opatrenie za dôležité, k činu sa dostala len tretina opýtaných.Existuje veľa možností, ako znížiť energetickú spotrebu domácnosti. Od jednoduchých riešení, až po finančne náročnejšie opatrenia, ktoré vedú k dlhodobej úspore. Špecialisti odporúčajú v prvom rade pravidelne sledovať náklady za energie. Po realizácii opatrení si domácnosť môže ľahko overiť, aký to malo efekt na úsporu. Dôležitým ukazovateľom je návratnosť investícií, ktorá sa rastom cien energií výrazne mení."V slovenských podmienkach je špecifikom vysoké zastúpenie starších domov. V staršom rodinnom dome môže ročná spotreba tepla na vykurovanie predstavovať viac ako 75 % z celkovej spotreby energie. Práve majitelia starších domov, by sa mali energiami systematicky zaoberať," odporúča Michal Valašik, špecialista Schneider Electric. "Reguláciou vykurovania v rezidenčnom sektore možno dosiahnuť až 30 % úsporu."Špecialista pripomína, že existuje mnoho spôsobov ako znížiť náklady na vykurovanie, osvetlenie alebo elektrickú energiu. "Niekedy stačí zmeniť návyky a pravidelne vypínať elektrické zariadenia, ktoré sa neužívajú. Výmenou a reguláciou osvetlenia sa dá usporiť až 50 % nákladov. Pri nových budovách treba jednoznačne uprednostniť úsporné a udržateľné materiály. Pri starších budovách existuje množstvo technológií a úprav, ktoré znižujú spotrebu. Úspory sú v mnohom závislé od investícií do rekonštrukcie. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že investície do úspor sa vrátia na nižších účtoch za energie alebo na nižšom dopade na životné prostredie," pripomína Michal ValašikViac informácií o progresívnych a úsporných technológiách pre domácnosti nájdete na stránke https://www.se.com/ww/en/work/campaign/homes-of-the-future/ Informačný servis