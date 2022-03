Bezpečnosť Ukrajiny je podľa Hegera aj bezpečnosťou Slovenska, vyzdvihol odvahu pri odpore Rusku

29.3.2022 (Webnoviny.sk) - Je veľmi dôležité, aby malo Slovensko veľmi dobré vzťahy s Ukrajinou a aby to bol prosperujúci a stabilný sused Slovenska. Preto je potrebné Kyjevu priať mier a pomáhať mu, čo je dôležité pre celý región.Bezpečnosť Ukrajiny je totiž aj bezpečnosťou Slovenska. Premiér Eduard Heger OĽaNO ) to povedal po stretnutí s poslankyňami Verchovnej rady Ukrajiny, starostom ukrajinského mesta Melitopoľ Ivanom Fedorovom a veľvyslancom Ukrajiny na Slovensku Jurijom Muškom „Za posledné dva roky sme veľa investovali do vzťahov s Ukrajinou. Vypracovali sme konkrétny plán pomoci a rozvoja na ceste Ukrajiny do Európskej únie. Prišla ale brutálna invázia ruskej armády na územie Ukrajiny,“ povedal.Vyzdvihol však odvahu Ukrajincov, ktorí sa dokázali vzoprieť ruskej armáde a ich nápor odrážajú viac ako mesiac. „Nečakal to ani Vladimir Putin . Ukrajinci nám ukazujú úžasné svedectvo o odvahe a o tom, že najväčšími hodnotami sú sloboda a mier,“ vyhlásil Heger. Premiér na záver zdôraznil, že Slovensko odsudzuje ruskú agresiu, zabíjanie nevinných ľudí a ničenie ich domovov.