Západ zostáva pri obmedzení ruských operácií opatrný, Putina budú súdiť podľa činov

29.3.2022 (Webnoviny.sk) - Západ je opatrný so svojimi reakciami na tvrdenie Ruska, že obmedzí vojenské operácie v okolí Kyjeva a Černihiva. Západní predstavitelia tvrdia, že Rusko posilňuje svoje vojsko na východnej Ukrajine, ale na to, či možno povedať, že naozaj obmedzuje operácie v spomenutých oblastiach, je podľa nich ešte skoro.Predstavitelia oboznámení so spravodajskými informáciami v utorok povedali, že Moskva posilňuje svoje jednotky v Donbase v snahe obkľúčiť najlepšie vycvičené a vybavené ukrajinské sily, ktoré sa koncentrujú v tomto východoukrajinskom regióne.Moskva uviedla, že získať kontrolu nad Donbasom je teraz jej hlavným vojenským cieľom na Ukrajine. Jeden zo západných predstaviteľov, na ktorého sa agentúra AP odvoláva pod podmienkou jeho anonymity, uviedol, že je jasné, že Rusko mení taktiky a stratégie, ale nie je jasné, čoho je to predzvesťou.Britská vláda sa tiež vyjadrila skepticky o tvrdení Ruska o obmedzení operácií a záväzku ukončiť vojnu prostredníctvom rokovaní. „Putina a jeho režim budeme súdiť podľa jeho činov, nie podľa jeho slov,“ vyjadril sa hovorca britského premiéra Max Blain.