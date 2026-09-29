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29. septembra 2026

Bezpečnostná modernizácia Prezidentského paláca napreduje, hotová má byť na jeseň – FOTO


Tagy: Bezpečnostné opatrenia Grassalkovichov palác Modernizácia Prezidentský palác Stavebné práce

Nové riešenie zároveň zabezpečí dôstojnejší a funkčnejší vzhľad priestorov hlavného schodiska paláca. Práce na projekte modernizácie bezpečnostných opatrení na zadnom nádvorí



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bp_0570 scaled 1 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Nové riešenie zároveň zabezpečí dôstojnejší a funkčnejší vzhľad priestorov hlavného schodiska paláca.


Práce na projekte modernizácie bezpečnostných opatrení na zadnom nádvorí Grasalkovičovho paláca pokračujú podľa plánovaného harmonogramu. Ako informovala Kancelária prezidenta SR, tento projekt má za cieľ výrazne zvýšiť bezpečnosť sídla hlavy štátu a zároveň zlepšiť komfort návštevníkov a pracovné podmienky v Prezidentskom paláci.

Po dokončení modernizácie bude kontrola osôb presunutá z interiéru paláca do nového objektu vrátnice vo východnej časti zadného nádvoria. Tento objekt bude slúžiť ako nový vstup pre všetky návštevy, vrátane médií. „Presun kontroly do novovybudovanej vrátnice zefektívni prácu príslušníkov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií a zároveň zlepší podmienky pre médiá,“ uviedla prezidentská kancelária. Nové riešenie zároveň zabezpečí dôstojnejší a funkčnejší vzhľad priestorov hlavného schodiska paláca.

V rámci stavebných prác bol odstránený pôvodný objekt strážnice a prístrešok pre vozidlá, pričom sa vybudovali nové základy a železobetónové základové dosky pre budúcu vrátnicu, informovali z kancelárie hlavy štátu. Už sú postavené steny aj strecha objektu, vrátane technického zázemia nevyhnutného pre bezproblémovú prevádzku. Namiesto pôvodnej autobrány bola osadená dočasná brána.

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Práce sa týkajú aj západnej časti zadného nádvoria, kde vybudovali oceľovú konštrukciu so strechou. Výstavba oboch objektov bude pokračovať inštaláciou zelenej strechy. Nasledovať bude inštalácia a testovanie technologických zariadení vrátnice, ako aj vydláždenie nádvoria dlažobnými kockami spolu so spätným osadením pôvodnej autobrány. Dokončenie projektu vrátane testovacej prevádzky a odovzdania Kancelárii prezidenta SR do užívania sa predpokladá na jeseň tohto roka.


Zdroj: SITA.sk - Bezpečnostná modernizácia Prezidentského paláca napreduje, hotová má byť na jeseň – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnostné opatrenia Grassalkovichov palác Modernizácia Prezidentský palác Stavebné práce
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