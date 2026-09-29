|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 29.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Michal, Michaela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. septembra 2026
Podozrivých z prípravy bombového útoku na leteckú základňu prepustili na kauciu, Trump sa čuduje a naznačuje prepojenia na Irán
Päť mužov zadržali v nedeľu nadránom v blízkosti základne Fairford kráľovského letectva RAF v juhozápadnom Anglicku v súvislosti s možnou bombovou hrozbou.
Zdieľať
29.9.2026 (SITA.sk) - Päť mužov zadržali v nedeľu nadránom v blízkosti základne Fairford kráľovského letectva RAF v juhozápadnom Anglicku v súvislosti s možnou bombovou hrozbou.
Americký prezident Donald Trump v pondelok kritizoval rozhodnutie britských úradov prepustiť na kauciu piatich mužov zadržaných v blízkosti leteckej základne využívanej Spojenými štátmi v súvislosti s podozrením z prípravy bombového útoku a zároveň naznačil možné prepojenie na Irán.
„Som prekvapený, že ich prepustili. Ja by som to neurobil,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. Zároveň uviedol, že britské úrady v prípade úzko spolupracovali so Spojenými štátmi. „Vieme o nich všetko. Neprepustili by sme ich,“ dodal.
Na otázku, či prípad súvisí s Iránom, Trump odpovedal, že „mohol by byť“. Na ďalšie otázky reagoval slovami: „Radšej by som o tom nehovoril. Poznám odpoveď a mohol by som byť veľmi konkrétny, ale nechcem to povedať. Ja by som ich neprepustil.“
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odmietol zverejniť podrobnosti, no v rozhovore pre televíziu Fox News naznačil, že za incidentom môže stáť zahraničný aktér.
„V najbližších dňoch vyjdú najavo ďalšie informácie, ale v tejto chvíli môžem povedať len to, že ide o veľmi vážnu záležitosť a úrady na ňu primerane reagovali,“ povedal Rubio.
Päť mužov zadržali v nedeľu nadránom v blízkosti základne Fairford kráľovského letectva RAF v juhozápadnom Anglicku v súvislosti s možnou bombovou hrozbou. Z tejto základne od marca štartujú americké bombardéry zapojené do operácií proti Iránu.
Britská protiteroristická polícia v pondelok oznámila, že podozrivých prepustili na kauciu a vyšetrovatelia preverujú aj možnú účasť „zahraničného štátu“.
Irán akúkoľvek účasť na pláne namierenom proti základni poprel a kategoricky odmietol podobné špekulácie.
Zdroj: SITA.sk - Podozrivých z prípravy bombového útoku na leteckú základňu prepustili na kauciu, Trump sa čuduje a naznačuje prepojenia na Irán © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v pondelok kritizoval rozhodnutie britských úradov prepustiť na kauciu piatich mužov zadržaných v blízkosti leteckej základne využívanej Spojenými štátmi v súvislosti s podozrením z prípravy bombového útoku a zároveň naznačil možné prepojenie na Irán.
„Som prekvapený, že ich prepustili. Ja by som to neurobil,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. Zároveň uviedol, že britské úrady v prípade úzko spolupracovali so Spojenými štátmi. „Vieme o nich všetko. Neprepustili by sme ich,“ dodal.
Viem, ale nepoviem
Na otázku, či prípad súvisí s Iránom, Trump odpovedal, že „mohol by byť“. Na ďalšie otázky reagoval slovami: „Radšej by som o tom nehovoril. Poznám odpoveď a mohol by som byť veľmi konkrétny, ale nechcem to povedať. Ja by som ich neprepustil.“
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odmietol zverejniť podrobnosti, no v rozhovore pre televíziu Fox News naznačil, že za incidentom môže stáť zahraničný aktér.
„V najbližších dňoch vyjdú najavo ďalšie informácie, ale v tejto chvíli môžem povedať len to, že ide o veľmi vážnu záležitosť a úrady na ňu primerane reagovali,“ povedal Rubio.
Irán vyvracia špekulácie
Päť mužov zadržali v nedeľu nadránom v blízkosti základne Fairford kráľovského letectva RAF v juhozápadnom Anglicku v súvislosti s možnou bombovou hrozbou. Z tejto základne od marca štartujú americké bombardéry zapojené do operácií proti Iránu.
Britská protiteroristická polícia v pondelok oznámila, že podozrivých prepustili na kauciu a vyšetrovatelia preverujú aj možnú účasť „zahraničného štátu“.
Irán akúkoľvek účasť na pláne namierenom proti základni poprel a kategoricky odmietol podobné špekulácie.
Zdroj: SITA.sk - Podozrivých z prípravy bombového útoku na leteckú základňu prepustili na kauciu, Trump sa čuduje a naznačuje prepojenia na Irán © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bezpečnostná modernizácia Prezidentského paláca napreduje, hotová má byť na jeseň – FOTO
Bezpečnostná modernizácia Prezidentského paláca napreduje, hotová má byť na jeseň – FOTO
<< predchádzajúci článok
Putin už štvrtýkrát tento rok zväčšil armádu. Od marca jej pribudlo takmer 48-tisíc vojakov
Putin už štvrtýkrát tento rok zväčšil armádu. Od marca jej pribudlo takmer 48-tisíc vojakov