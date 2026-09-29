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29. septembra 2026

Podozrivých z prípravy bombového útoku na leteckú základňu prepustili na kauciu, Trump sa čuduje a naznačuje prepojenia na Irán


Tagy: Americký prezident Bombová hrozba Letecká základňa Royal Air Force

Päť mužov zadržali v nedeľu nadránom v blízkosti základne Fairford kráľovského letectva RAF v juhozápadnom Anglicku v súvislosti s možnou bombovou hrozbou.



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britain_explosives_arrests_68687 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Päť mužov zadržali v nedeľu nadránom v blízkosti základne Fairford kráľovského letectva RAF v juhozápadnom Anglicku v súvislosti s možnou bombovou hrozbou.


Americký prezident Donald Trump v pondelok kritizoval rozhodnutie britských úradov prepustiť na kauciu piatich mužov zadržaných v blízkosti leteckej základne využívanej Spojenými štátmi v súvislosti s podozrením z prípravy bombového útoku a zároveň naznačil možné prepojenie na Irán.

Som prekvapený, že ich prepustili. Ja by som to neurobil,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. Zároveň uviedol, že britské úrady v prípade úzko spolupracovali so Spojenými štátmi. „Vieme o nich všetko. Neprepustili by sme ich,“ dodal.

Viem, ale nepoviem


Na otázku, či prípad súvisí s Iránom, Trump odpovedal, že „mohol by byť“. Na ďalšie otázky reagoval slovami: „Radšej by som o tom nehovoril. Poznám odpoveď a mohol by som byť veľmi konkrétny, ale nechcem to povedať. Ja by som ich neprepustil.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odmietol zverejniť podrobnosti, no v rozhovore pre televíziu Fox News naznačil, že za incidentom môže stáť zahraničný aktér.

V najbližších dňoch vyjdú najavo ďalšie informácie, ale v tejto chvíli môžem povedať len to, že ide o veľmi vážnu záležitosť a úrady na ňu primerane reagovali,“ povedal Rubio.

Irán vyvracia špekulácie


Päť mužov zadržali v nedeľu nadránom v blízkosti základne Fairford kráľovského letectva RAF v juhozápadnom Anglicku v súvislosti s možnou bombovou hrozbou. Z tejto základne od marca štartujú americké bombardéry zapojené do operácií proti Iránu.

Britská protiteroristická polícia v pondelok oznámila, že podozrivých prepustili na kauciu a vyšetrovatelia preverujú aj možnú účasť „zahraničného štátu“.

Irán akúkoľvek účasť na pláne namierenom proti základni poprel a kategoricky odmietol podobné špekulácie.


Zdroj: SITA.sk - Podozrivých z prípravy bombového útoku na leteckú základňu prepustili na kauciu, Trump sa čuduje a naznačuje prepojenia na Irán © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Bombová hrozba Letecká základňa Royal Air Force
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