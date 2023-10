Bezpečnostná rada opäť neschválila rezolúciu o izraelsko-palestínskom konflikte

Právo Izraela na sebaobranu

26.10.2023 (SITA.sk) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) opäť zlyhala pri zaoberaní sa vojnou medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gaze a odmietla konkurenčné rezolúcie Spojených štátov a Ruska.Rezolúcia, ktorú navrhli USA, by opätovne potvrdila právo Izraela na sebaobranu, naliehala by na rešpektovanie medzinárodných zákonov, najmä na ochranu civilistov, a vyzvala by na „humanitárne prestávky“ s cieľom dodať potrebnú pomoc do Gazy.Za návrh USA v stredu v 15-člennej BR OSN hlasovalo desať krajín, tri boli proti a dve sa hlasovania zdržali. Rezolúciu neprijali, pretože ju vetovali Rusko a Čína.Text rezolúcie, ktorý navrhlo Rusko, by vyzval na okamžité „humanitárne prímerie“ a jednoznačne by odsúdil útoky Hamasu zo 7. októbra v Izraeli ale aj izraelské „nevyberavé útoky“ na civilistov a civilné objekty v Gaze.Za ruský návrh boli štyria členovia BR OSN, proti boli dvaja a hlasovania sa zdržali deviati. Rezolúciu neprijali, pretože ju nepodporilo minimálne deväť členov BR OSN.Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová obvinila Rusko z toho, že predložilo svoj text bez konzultácií „v zlej viere“. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia označil návrh USA za „spolitizovaný“ text na podporu Izraela.