Úmrtnosť na Slovensku opäť klesla, menej ľudí zomrelo aj na dlhodobo najčastejšiu príčinu

26.10.2023 (SITA.sk) - V treťom štvrťroku 2023 zomrelo na Slovensku menej ľudí ako pred rokom. Počet úmrtí bol nižší aj v porovnaní s hodnotou dlhodobého priemeru spred covidovej pandémie.Ako uviedla riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu SR Zuzana Podmanická, nižšiu úmrtnosť ovplyvňuje najmä menší počet zomretých na dlhodobo najčastejšiu príčinu úmrtí – choroby obehového systému.Výrazne menej osôb zomieralo v skupine ľudí v produktívnom veku. Jedinou skupinou obyvateľstva, v ktorej počet zomretých stále o vyše 10 percent prevyšoval hodnoty spred pandémie, boli mladší seniori vo veku do 75 rokov.Za júl až september 2023 zomrelo takmer 12,3-tisíca ľudí, čo je medziročne o 11,7 percenta osôb menej (o 1,6 tisíca). Súčasne to bolo o 2,8 percenta menej zomretých ako je päťročný priemer rokov 2015 – 2019 pred nástupom pandémie. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí za tretí štvrťrok 2023, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR.Najväčšiu skupinu zomretých tvorili seniori vo veku 65 a viac rokov, predstavovali 77 percent všetkých úmrtí (9,5 tisíca osôb). Kým starších seniorov nad 75 rokov zomieralo o takmer štyri percentá menej ako pred pandémiou, v skupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov) to bolo o 14 percent viac.Počet zomretých prepočítaný na 100-tisíc obyvateľov klesol na 905 úmrtí. V treťom štvrťroku minulého roka predstavoval hodnotu 1 024 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov a v priemere za rovnaké obdobie posledných päť rokoch pred pandémiou bol na úrovni 929 úmrtí. Hrubá miera úmrtnosti tak bola nižšia ako päťročný priemer pred pandémiou vo všetkých troch štvrťrokoch tohto roka.Počet úmrtí v skupine ľudí v produktívnom veku (15 až 64 rokov) výrazne klesol aj v treťom štvrťroku 2023. Medziročne sa znížil o vyše desatinu a oproti päťročnému priemeru dokonca až o 15 percent. V tejto vekovej kategórii zomrelo približne 2,7 tisíca osôb.Počet zomretých klesol medziročne vo všetkých krajoch Slovenska. V siedmich krajoch bol ich počet nižší aj v porovnaní s priemerom pred pandémiou, iba v Prešovskom kraji veľmi mierne prevýšil päťročný priemer.Po zohľadnení veľkosti krajov z hľadiska počtu obyvateľov bola hrubá miera úmrtnosti najnižšia v Bratislavskom a Prešovskom kraji s počtom okolo 800 zomretých na 100-tisíc obyvateľov, teda výrazne nižším ako priemer za celé Slovensko, ktorý predstavoval 905 osôb. Najhoršia situácia bola v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, kde miera úmrtnosti dosiahla vyše 1 000 zomretých na 100-tisíc obyvateľov.Od začiatku roka 2023 sa na znížení celkovej úmrtnosti významne podieľala dlhodobo najčastejšia príčina úmrtí v SR – choroby obehového systému, ktorá tvorila v mesiacoch júl až september 44 percent úmrtí (5,4 tisíca osôb).Ich počet medziročne klesol o 14 percent a oproti priemeru pred pandémiou o osem percent. Druhou najčastejšou príčinou zomierania boli nádory, ktorých podiel na celkových úmrtiach sa mierne zvyšuje už tretí štvrťrok po sebe, aktuálne predstavoval 29 percent.Medziročne počet úmrtí na túto príčinu stúpol o päť percent a v porovnaní s priemerom pred pandémiou o vyše dve percentá. Celkovo zomrelo na nádory v treťom štvrťroku 3,5 tisíca ľudí.Treťou najčastejšou príčinou smrti boli choroby dýchacej sústavy s takmer sedempercentným podielom na všetkých úmrtiach. Aj táto príčina úmrtí pomohla k medziročnému poklesu úmrtnosti, bolo ich až o 28 percent menej ako vlani.Na následky infekcie COVID-19 zomrelo za obdobie júl až september tohto roka už len 19 osôb, kým v rovnakom období roku 2022 ich bolo 324. S podielom 0,2 percenta na všetkých úmrtiach sa COVID-19 zaradil medzi príčiny, ktoré len nepatrne ovplyvňujú úmrtnosť.