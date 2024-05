Bezpečnostná rada OSN neprijala rezolúciu o zákaze zbraní vo vesmíre, nezískala potrebných deväť hlasov

21.5.2024 (SITA.sk) - Ruskom podporovaná rezolúcia o zákaze zbraní vo vesmíre v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN) neprešla.Členovia rady v pondelok zopakovali tvrdenia, že žiadna krajina nechce vo vesmíre zbrane, no hlasovanie o rezolúcii bolo napokon rozdelené v pomere 7:7 medzi podporovateľmi Ruska a Spojených štátov, pričom Švajčiarsko sa zdržalo. Podľa predpisov tak rezolúcia neuspela, keďže potrebovala deväť hlasov.Už v apríli neuspela podobná rezolúcia podporovaná Spojenými štátmi a Japonskom, ktorá sa týkala zbraní hromadného ničenia a Rusko ju vetovalo. Ruský návrh sa týkal všetkých zbraní.Spojené štáty a ich spojenci uviedli, že formulácia rezolúcie, o ktorej v pondelok diskutovala BR OSN, mala za úlohu odviesť pozornosť od skutočného úmyslu Ruska, ktorým je vyzbrojovanie vesmíru. Zástupca USA upozornil, že Rusko minulý týždeň vyslal na orbitu satelit, ktorý by mohol byť súčasťou tohto úsilia.Ruský veľvyslanec pri OSN poprel, že by sa Rusko pokúšalo zavádzať svet a hlasovanie nazval „unikátnym momentom pravdy pre našich západných kolegov“. Ruský návrh podporila napríklad Čína.