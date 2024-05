Poľsko zatklo deväť osôb z ruskej špionážnej skupiny pre sabotážne plány, správu potvrdil premiér Tusk

21.5.2024 (SITA.sk) - V Poľsku zatkliv súvislosti so sabotážnymi plánmi. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk v rozhovore pre poľskú televíziu TVN24, informuje spravodajský web Kyiv Independent.„V súčasnosti máme zadržaných a obvinených deväť podozrivých, ktorí sa v mene ruských (spravodajských) služieb priamo zapojili do sabotážnych činov v Poľsku,“ povedal Tusk.Ide o poľských, ukrajinských a bieloruských občanov. Tusk naznačil, že mohli byť naverbovaní z kriminálneho prostredia.Poľský premiér dodal, že skupina plánovala napríklad podpálenie továrne na farby vo Vroclave na západe Poľska a obchodného centra Ikea v Litve.