Bezpečnostná rada OSN posudzuje zmenu šéfa tímu pozorovateľov v Jemene

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. januára (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres predložil návrh na nahradenie šéfa tímu OSN, ktorého úlohou je monitorovať prímerie v Jemene. Návrh na výmenu holandského generála vo výslužbe Patricka Cammaerta prišiel iba mesiac po tom, ako sa ujal tejto funkcie a pricestoval do Jemenu.Podľa nemenovaných diplomatických zdrojov agentúry AFP by sa novým vedúcim pozorovateľskej misie OSN v Jemene mohol stať bývalý dánsky generál Michael Lollesgaard. Kandidatúra už leží na stole v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN), ktorá má teraz 48 hodín na jej posúdenie.Cammaert má podľa citovaných zdrojov napäté vzťahy s tamojšími šiitskými povstalcami (nazývanými húsíovia), ako aj s osobitným vyslancom OSN pre Jemen Martinom Griffithsom - a práve to je údajne dôvodom výmeny hlavného pozorovateľa povereného monitorovaním dodržiavania dohody o prímerí v Jemene.Holandský generál vo výslužbe Cammaert vedie tím neuniformovaných pozorovateľov a predsedá spoločnému výboru, v ktorom majú svoje zastúpenie členovia medzinárodne uznávanej vlády i zástupcovia húsíov. Úlohou výboru je monitorovať prímerie v prístave Hudajda.Na zastavení nepriateľských akcií v Hudajde a okolí sa obe bojujúce strany dohodli na decembrových mierových rozhovoroch organizovaných pod záštitou OSN vo Švédsku. Vstúpilo do platnosti takisto vlani v decembri.