Bezpečnostná rada OSN potrebuje reformu, zhodli sa M. Lajčák a M. Klus

Bratislava 14. októbra (TASR) - Mnoho krajín a kontinentov dnes necíti legitimitu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN), pretože v nej nie sú zastúpené. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.Proces reformy prebieha, je však zdĺhavý z dôvodu názorových rozdielov medzi krajinami. Za hlavné priority minister označil zabezpečenie kredibilného procesu v rámci organizácie. Stále sa však hľadá riešenie ohľadom systému práva veta, dodal.Súhlasil s ním aj člen Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Martin Klus (SaS).povedal. Prejavuje sa to podľa neho najmä vo vážnych vojnových konfliktoch, akým je situácia v Sýrii.V čase, keď predsedal Valnému zhromaždeniu OSN, sa Miroslav Lajčák podľa jeho slov snažil posilniť aktivitu organizácie najmä v oblasti mieru a prevencii konfliktov. Podľa jeho slov sa v apríli podarilo zorganizovať stretnutie, na ktorom zaviazali aj ďalšie zhromaždenia OSN, aby sa tejto téme venovali.povedal.OSN sa podľa Lajčáka snaží nájsť aj dohodu ohľadom problému migrácie. Pripomenul, že sa podarilo prijať dokument Globálny kompakt pre bezpečnú a riadenú regulovanú migráciu, ktorý by mal byť formálne prijatý v decembri v Marakéši. "Z dokumentu nevyplývajú žiadne povinnosti, ale dáva krajinám rámec, ako sa k migrácii postaviť.Európska únia a najmä Európska komisia zvolili podľa neho v téme migrácie iný postup.uviedol.Obaja sa zhodli aj na tom, že by uvítali skorú dohodu ohľadom brexitu. Politici sa venovali aj téme vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom. Šéf rezortu diplomacie povedal, že cieľom jeho nedávnej cesty do Ruska bola aj príprava na budúcoročné predsedníctvo Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu (OBSE) a na stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom sa venovali aj situácii na Ukrajine. Podľa Klusa by Slovensko mohlo využiť svoje postavenie, kontakty a skúsenosti s Ruskou federáciou a Ukrajinou a zároveň členstvo v EÚ a NATO v rámci predsedníctva v OBSE.