R. Raši momentálne neplánuje kandidovať za prezidenta SR

Na archívnej snímke Richard Raši. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) – Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a podpredseda Smeru-SD Richard Raši momentálne neplánuje kandidovať za prezidenta SR. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo. Najlepším kandidátom na post hlavy štátu je podľa neho minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), ktorý však svoju kandidatúru opakovane odmieta. Raši dúfa, že ho v strane dokážu ešte presvedčiť.vyhlásil podpredseda Smeru-SD. Líder opozičnej SaS a europoslanec Richard Sulík tvrdí, že sa nečuduje Lajčákovi, prečo nechce kandidovať na prezidenta za Smer-SD.skonštatoval. SaS podľa jeho slov podporuje v boji o prezidentské kreslo kandidáta Roberta Mistríka. Ten má podľa Sulíka za sebou úžasný životný príbeh, dobrú povesť a úctu k ľuďom.Raši na margo obvinení strany Smer-SD pripomenul, že líder SaS sa v minulosti stretol na raňajkách s podnikateľom Marianom Kočnerom, ktorý je momentálne vo väzbe. "uviedol. Sulík tvrdí, že sa za stretnutie s Kočnerom mnohokrát ospravedlnil. Videá zo stretnutia podľa neho jasne dokazujú, že s podnikateľom nerobil žiadne kšefty. Deklaruje, že ho osem rokov nevidel. Rašiho sa však zároveň spýtal, kedy sa strana Smer-SD ospravedlní za to, že umožnila Kočnerovi takto vyrásť." povedal predseda SaS.Kauza vratky DPH, Five Star Residence sa však podľa Rašiho udiali počas vlády, keď v nej bola strana SaS." opýtal sa podpredseda Smeru-SD.Politici riešili aj stretnutie a spoločnú fotografiu predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) s predsedom Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Viačeslavom Volodinom, ktorý je na sankčnom zozname. Raši uviedol, že by sa s Volodinom neodfotografoval a rozhodnutie Danka hodnotí ako jeho osobné.povedal. V tomto prípade sa podľa Sulíka ukazuje pokrytectvo, že Danko sa na jednej strane hlási k EÚ a na druhej sa zalieča človeku na sankčných zoznamoch. "" vyhlásil.