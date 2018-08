Bezpečnostná rada OSN vyzvala na prešetrenie náletu v Jemene

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 11. augusta (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) vyzvala naprešetrenie okolností štvrtkového leteckého útoku na severe Jemenu, pri ktorom zahynulo mnoho civilistov vrátane detí. Tlačová agentúra AP to uviedla v piatok s odvolaním sa na vyhlásenie samotnej Rady.Výzve predchádzalo neverejné zasadnutie, na ktorom nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ OSN informoval členov tohto orgánu, pričom vyjadrilnad najnovšími útokmi v jemenskej provincii Saada a inde. Bezpečnostná rada nespomenula, kto by mal niesť zodpovednosť za spomínaný nálet, už predtým však avizovala jeho prešetrenie vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorej zodpovednosť pripisujú jemenskí šiitskí povstalci.Britská veľvyslankyňa pri OSN Karen Pierceová ako zástupkyňa krajiny predsedajúcej v súčasnosti BR povedala pred novinármi, že pokiaľ sa uskutoční, Rada bude mať záujem schváliť zodpovedajúce kroky.Najmenej 51 osôb vrátane mnohých detí prišlo o život pri útoku, ktorý zasiahol školský autobus na trhovisku v provincii Saada na severe krajiny, uvádza Medzinárodný výbor Červeného kríža. Zo zodpovednosti za incident vinia jemenskí povstalci podporovaní Iránom vojenskú koalíciu pod velením Saudskej Arábie.Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok vyzval na nezávislé prešetrenie tohto prípadu.