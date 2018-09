Bezpečnostná rada OSN zasadla ku kauze otravy špióna Skripaľa novičkom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 6. septembra (TASR) - Veľvyslankyňa Británie pri Organizácii Spojených národov (OSN) obvinila vo štvrtok Rusko z nedodržania dohody o zákaze používania chemických zbraní tým, že bezohľadne nasadilo bojovú nervovoparalytickú látku novičok a pokúsilo sa o vraždu bývalého špióna Sergeja Skripaľa. Zahrávalo sa tak podľa nej so životmi ľudí v juhoanglickom meste Salisbury, v ktorom Skripaľ žil, informovala tlačová agentúra AP.Karen Pierceová počas štvrtkového zasadnutia Bezpečnostnej rady (BR) OSN povedala, že medzinárodné spoločenstvo by malo podniknúť kroky, aby ochránilo ľudí pred použitím chemických zbraní aupozornila a dodala, že Británia stojí so svojimi partnermi bok po boku, obháji zákaz používania chemických zbraní a svojich občanov ochráni.Británia ďalší postup v tejto kauze prerokuje so svojimi spojencami, povedala veľvyslankyňa neskôr novinárom. Británia podľa jej slov vyzvala na posilnenie Dohovoru o boji proti chemickým zbraniam i agentúry pre dohľad nad jeho dodržiavaním.Ruská federácianovičok, povedal na štvrtkovom zasadnutí partnerom v BR OSN veľvyslanec Ruska pri OSN Vasilij Nebenzia.zdôraznil ruský diplomat a dodal, že Londýn v súvislosti s týmto prípadom odmietol s Moskvou spolupracovať.Británia podľa jeho slov tým, že obvinila Rusko z účasti na otrave bývalého špióna Skripaľa, vytvorilaLondýn sa uverejním fotografií podozrivých a ďalších podrobností snaží o vytvoreniedodal Nebenzia na rokovaní BR OSN venovanom obvineniam Británie vzneseným v prípade otravy Skripaľa novičkom voči Rusku.