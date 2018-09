Poľsko obvinilo bývalého vládneho zamestnanca zo špionáže pre Rusko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 6. septembra (TASR) - Prokuratúra v Poľsku obvinila bývalého vládneho zamestnanca zo špionáže pre Rusko, ktorú údajne vykonával v rokoch 2014-2016. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP s odvolaním sa na prokuratúru.Muža, identifikovaného v súlade s poľským zákonom na ochranu súkromia iba ako Marek W., zatkli v marci, keď pracoval na ministerstve hospodárstva.Úrad generálnej prokuratúry vo štvrtok uviedol, že mužovi hrozí najviac desať rokov väzenia, ak ho usvedčia z odovzdávania informácií ruskej vojenskej tajnej službe GRU.Poľské médiá zverejnili správu, že uvedený muž informoval Moskvu o krokoch Poľska, zameraných na zníženie závislosti od dodávok ruského zemného plynu a na obrannú reakciu voči plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ktorý má privádzať ruský zemný plyn priamo do Nemecka. Poľsko argumentuje, že vďaka novému plynovodu bude Európa ešte viac závislá od ruských dodávok plynu.Nie je známe, kedy sa vo Varšave začne súdny proces s týmto mužom.Plynovod Severný prúd dopravuje po dne Baltského mora ruský zemný plyn do Nemecka. Projekt Severný prúd 2 spočíva v jeho rozšírení, ktoré však neschvaľuje Poľsko, ako ani niektoré ďalšie európske krajiny či Spojené štáty. Majú totiž obavy, že Moskva by takto získala väčší vplyv na západnú Európu.