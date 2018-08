Bezpečnostná rada OSN zasadla rok po vypuknutí krízy v Mjanmarsku

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 29. augusta (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval v utorok na zodpovednosť za" rohinských moslimov v Mjanmarsku. Švédsko a Holandsko žiadajú Bezpečnostnú radu OSN (BR OSN), aby tento prípad predložila pred Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu. Informovala o tom agentúra AP po zasadnutí BR OSN, ktoré sa konalo rok po brutálnom zásahu mjanmarskej armády voči tamojšej menšine Rohingov.Čína, ktoré má blízke vzťahy s mjanmarskou vládou, nabádala medzinárodné spoločenstvo, aby prestalo tlačiť na Mjanmarsko. Tamojšia vláda by podľa zástupcov Pekingu v OSN mala dostať priestor na repatriáciu rohinských utečencov v spolupráci s Bangladéšom, kam ich za rok ušiel takmer milión.Na pôde BR OSN vystúpila v utorok aj veľvyslankyňa OSN dobrej vôle, austrálska herečka Cate Blanchettová. Vyzvala na opatrenia, ktoré by pomohli Rohingom násilne vyhnaným z vlasti.Blanchettová začiatkom tohto roka navštívila utečenecké tábory Rohingov v Bangladéši. V OSN hovorila ozážitkoch z mučenia, znásilňovania a vraždenia ľudí priamo pred očami svojich blízkych, o ktorých jej porozprávali ľudia z navštívených táborov.Ako doplnila AP, utorňajšie zasadnutie ukázalo hlboký rozdiel v názoroch na riešenie rohinskej krízy.Vyšetrovatelia OSN vo svojej v pondelok zverejnenej správe uviedli, že najvyšší predstavitelia mjanmarskej armády by mali byť trestne stíhaní za účasť na genocíde voči menšinovému moslimskému etniku Rohingov. Trojčlenná vyšetrovacia misia dôkladne zhromaždila stovky svedectiev rohinských utečencov, družicové záznamy a ďalšie informácie o spáchaní zločinov zo strany mjanmarskej armády.K úteku približne 700.000 Rohingov z Jakchainského štátu v Mjanmarsku do susedného Bangladéša došlo vlani v auguste po brutálnych zásahoch armády.