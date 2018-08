USA nepozastavia nijaké ďalšie vojenské cvičenia s Južnou Kóreou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. augusta (TASR) - Spojené štáty sa nechystajú pozastaviť nijaké ďalšie vojenské cvičenia s Južnou Kóreou. Oznámil to v utorok americký minister obrany Jim Mattis.povedal podľa agentúry DPA Mattis novinárom na pôde Pentagónu.V tejto súvislosti dodal, že niektoré manévre so Soulom pozastavili USA ako gestobezprostredne po singapurskom summite, na ktorom v júni rokoval americký prezident Donald Trump so severokórejským lídrom Kim Čong-unom.Trump nariadil minulý týždeň americkému ministrovi zahraničných vecí Mikeovi Pompeovi, aby odložil ohlásenú cestu do KĽDR, pričom ako dôvod uviedol, že v denuklearizácii Kórejského polostrova sa zatiaľ nerobí dostatočný pokrok.Samotný Mattis sa v utorok odmietol vyjadriť na otázku, či súhlasil s dávnejším Trumpovým príspevkom na sociálnej sieti Twitter, v ktorom bezprostredne po summite v Singapure tvrdil, že Pchjongjang už nijakú hrozbu nepredstavuje.reagoval.