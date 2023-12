Bezpečnostná služba vraj vyhodila do vzduchu vlak na ruskom Ďalekom východe

1.12.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) vyhodila do vzduchu ďalší vlak na kľúčovej ruskej železničnej trati v republike Buriatsko na ruskom Ďalekom východe. Uviedol to zdroj z bezpečnostnej služby.Údajne ide o druhú fázu operácie SBU na vyradenie železničnej trate Bajkal-Amur z prevádzky. Táto železničná trasa, ktorá je kľúčová pre ruskú vojenskú logistiku, je súčasťou siete tratí spájajúcich Rusko s Čínou. „Ruské špeciálne služby by si mali zvyknúť na to, že naši ľudia sú všade. Dokonca aj v ďalekom Buriatsku," povedal zdroj.SBU správy o svojich akciách v Rusku oficiálne nekomentuje, ale vojenská spravodajská služba Ukrajiny vo štvrtok oznámila, že uskutočnila sabotážnu operáciu s cieľom paralyzovať železničnú infraštruktúru v Moskovskej oblasti.