Spolupráca s Českom je pre Kaliňáka prioritou, s Černochovou rokovali aj o pomoci Ukrajine (video+foto)

Nadštandardné bilaterálne vzťahy

Spolupráca s Českou republikou

1.12.2023 (SITA.sk) - Pre rezort obrany je prioritou pokračovať v spolupráci s Českou republikou. Uviedol to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ), ktorý vo štvrtok 30. novembra absolvoval prvé bilaterálne stretnutie s českou ministerkou obrany Janou Černochovou v Prahe.Hlavnou témou spoločného rokovania bolo predstavenie priorít novej slovenskej vlády v oblasti obrany a bezpečnosti. Diskutovali aj o možnosti prehĺbenia spolupráce SR a ČR v oblasti vyzbrojovania a obranného priemyslu, a témou bola aj multilaterálna súčinnosť v rámci zoskupenia V4 NATO . Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR Šéf rezortu obrany informoval českú ministerku o plánoch slovenskej vlády v oblasti posilňovania obrany. Ich nevyhnutným predpokladom je podľa Kaliňáka modernizácia Ozbrojených síl (OS) SR , potrebnej infraštruktúry a tiež zvýšenie úrovne operačnej pripravenosti OS SR, ochrana živej sily či obnovenie národných kapacít na ochranu vzdušného priestoru SR.„Je nevyhnutné, aby sme dokázali obnovovať všetky naše spôsobilosti, nielen v oblasti vybavenia technikou, ale aj munície a ďalších častí, ktoré musíme výrazne rozvíjať,“ uviedol Kaliňák, ktorý ubezpečil českú ministerku obrany, že pokračovať v spolupráci s ČR je prioritou a súčasne vyzdvihol nadštandardné bilaterálne vzťahy.Kaliňák naznačil nové línie kooperácie v oblasti obranného priemyslu, ktorých cieľom je dosiahnutie rastových tendencií na oboch stranách. MO SR spresnilo, že do úvahy prichádzajú spoločné postupy pri obstarávaní vojenskej techniky, ako aj spolupráca obranných priemyslov oboch krajín.Minister ocenil aj príspevok ČR do Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku. Český prápor ja aktuálne v pozícii vedúcej krajiny.„Hoci vedenie budúci rok preberie Španielsko, naša spolupráca zostane naďalej aj v tejto oblasti veľmi silná,“ zdôraznil minister. Témou rokovania bola aj pomoc Ukrajine. Kaliňák priblížil, že prístup novej slovenskej vlády v tejto oblasti, ktorého podstatou je zastavenie vojenskej pomoci zo skladov OS SR.Ako informoval Černochovú, hľadať budú praktické prístupy k pomoci. Zmysel vidí slovenský rezort obrany najmä v pomoci s odmíňovaním, obnovy zastaralej munície a v humanitárnej a civilnej pomoci.