Bezpečnostné dokumenty sú opäť v hre, najprv ich preberie výbor NR SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) - Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky a Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky sa po viac ako roku od schválenia vládou dostávajú do parlamentu. Predložili ich tam opoziční poslanci, ktorým prekáža, že parlament o týchto dokumentoch doteraz nerokoval. Už v utorok (13.11.) sa oboma materiálmi bude zaoberať Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť.Šéf tohto výboru Anton Hrnko (SNS) už skôr priznal, že SNS má k dokumentom výhrady. Keďže nové stratégie ešte nie sú definitívne schválené, Slovensko sa riadi dokumentmi prijatými v roku 2005.uviedol poslanec a exminister obrany Ľubomír Galko (SaS). Podľa jeho slov je nezodpovedné, aby Smer-SD a Most-Híd v strachu pred reakciou SNS ticho tolerovali tento bezprecedentný stav.Hrnko v reakcii zdôraznil, že 98 percent obsahu stratégie je prijateľných, napriek tomu má SNS s dokumentom problém.uviedol. To, že dokument prešiel vládou, a teda aj hlasmi ministrov za SNS, je podľa neho chyba komunikácie.Skutočnosť, že predseda NR SR Andrej Danko (SNS) spomínané dokumenty nezaradil na program pléna ani po roku ich schválenia vládou, mala byť aj jedným z dôvodov nedávneho odvolávania Danka z funkcie. To sa napokon neuskutočnilo, keďže koalícia nepodporila program mimoriadnej schôdze.Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška k tomu povedal, že Danko ako šéf NR SR koná štandardne.uzavrel.Obranná stratégia SR je zásadný strategický dokument v oblasti obrany štátu. Predloženie jej návrhu do parlamentu ustanovuje zákon o obrane. Po jej schválení pôjde už o tretiu Obrannú stratégiu od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V stratégii z roku 2005 je pozornosť SR, ako členského štátu NATO a EÚ, sústredená na naplnenie záväzkov a efektívne využitie možností, ktoré poskytuje členstvo v týchto medzinárodných organizáciách.Bezpečnostná stratégia je zase zásadným strategickým verejným dokumentom v oblasti bezpečnostnej politiky štátu. Nahradiť má Bezpečnostnú stratégiu schválenú 27. septembra 2005. Nový dokument reflektuje prepojenosť vnútornej a vonkajšej dimenzie bezpečnosti, a teda aj potrebu komplexného prístupu k bezpečnostnej politike. Kľúčovým prvkom dokumentu je kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie bezpečnostnej politiky SR, založenej na širokej politickej zhode.